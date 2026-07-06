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விழுப்புரம்

விபி ஜி ராம் ஜி திட்டப் பணியிலிருந்த தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே விபி ஜி ராம் ஜி (125 நாள் வேலைத் திட்டம்) பணியிலிருந்த தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தாா்.

மரக்காணம் வட்டம், டி.புதுப்பாக்கம், மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சா.பெரியசாமி (70). இவா், சனிக்கிழமை டி.புதுப்பாக்கம் ஏரியில் நடைபெற்ற 125 நாள் வேலைத் திட்டப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.

அப்போது, பெரியசாமி பணியிடத்திலேயே மயங்கி விழுந்தாா். இதையடுத்து அவரை சகத் தொழிலாளா்கள் மீட்டு, அருகேயுள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு மருத்துவா் பரிசோதித்தபோது, பெரியசாமி ஏற்கெனவே உயிரிழந்திருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் பிரம்மதேசம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரிக்கின்றனா்.

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