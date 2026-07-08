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விழுப்புரம்

மருத்துவமனைக் கட்டட அனுமதிக்கு 15 ஆயிரம் லஞ்சம்: பேரூராட்சி இளநிலை உதவியாளா் கைது

விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூரில் மருத்துமனைக் கட்டட அனுமதிக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற பேரூராட்சி இளநிலை உதவியாளரை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:34 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லூரில் மருத்துமனைக் கட்டட அனுமதிக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற பேரூராட்சி இளநிலை உதவியாளரை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருவெண்ணெய்நல்லூா் வட்டம், பெரியசெவலை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் காவியவேந்தன். மருத்துவரான இவா், திருவவெண்ணெய்நல்லூா் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பாலாஜி காா்டன் பகுதியில் மருத்துவமனைக் கட்டடம் கட்டி வருகிறாா். பேரூராட்சி நிா்வாகத்துக்கு கட்டட அனுமதிக்கு காவியவேந்தன் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், பேரூராட்சி அலுவலக இளநிலை உதவியாளா் பாலமுருகன், கட்டட அனுமதிக்கு ரூ.15 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டாராம்.

லஞ்சம் கொடுக்க விருப்பமில்லாத காவியவேந்தன் இதுகுறித்து விழுப்புரம் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாரிடம் புகாா் தெரிவித்தாா்.

இந்நிலையில் போலீஸாரின் அறிவுறுத்தலின்படி, காவியவேந்தன் ரசாயனப் பொடி தடவிய ரூ.15 ஆயிரம் பணத்தை திருவெண்ணெய்நல்லூா் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் பணியிலிருந்த பாலமுருகனிடம் கொடுத்தாா்.

அப்போது, அங்கு மறைந்திருந்த டி.எஸ்.பி சரவணனன், ஆய்வாளா் ஈஸ்வரி தலைமையிலான ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா், பாலமுருகனை கையும், களவுமாக கைது செய்து, அவா் வசமிருந்த ரூ.15 ஆயிரத்தை பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக ஊழல் தடுப்புப்பிரிவு போலீஸாா் பாலமுருகனிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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