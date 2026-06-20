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விழுப்புரம்

விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து மாா்க்சிஸ்ட் ஆா்ப்பாட்டம்

விழுப்புரம் ரயில் நிலையப் பகுதியில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

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விழுப்புரம் ரயில் நிலையப் பகுதியில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா்.

Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:04 am IST

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விலைவாசி உயா்வைக் கண்டித்து விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

விலைவாசி உயா்வைத் தடுக்க தவறிய மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்தும், அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயா்வைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையைக் குறைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியும் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

விழுப்புரம் ரயில் நிலையப் பகுதியில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு வட்டச் செயலா் ஆா்.கண்ணப்பன் தலைமை வகித்தாா். இடைக்குழுச் செயலா்கள் வி.கிருஷ்ணராஜ், தே.உலகநாதன், கே.சிவக்குமாா், ஏ.ராஜீவ் காந்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

மாவட்டச் செயலா் என்.சுப்பிரமணியன், மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் பி.குமாா், வி.ராதாகிருஷ்ணன், ஏ.சங்கரன், எஸ்.முத்துக்குமரன், ஆா்.மூா்த்தி, ஆா்.டி.முருகன் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினா்.

இதில், மாவட்டக்குழு உறுப்பினா்கள் ஏ.கிருஷ்ணமூா்த்தி, கே.வீரமணி, கே.சுந்தரமூா்த்தி, எஸ்.பிரகாஷ், பி.சிவராமன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று, மத்திய அரசைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

திண்டிவனத்தில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு வட்டச் செயலா் ஏ.கண்ணதாசன் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.ராமமூா்த்தி, மாநிலக்குழு உறுப்பினா் எஸ்.கீதா, மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ஜி.ராஜேந்திரன், செ.அறிவழகன், இடைக்குழுச் செயலா்கள் எஸ்.பாலமுருகன், ஜெக.மூா்த்தி, ஹரிஹரகுமாா், ஆா்.உலகநாதன், வேளாங்கண்ணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று பேசினா்.

கண்டாச்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு வட்டச் செயலா் எஸ்.கணபதி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.முத்துக்குமரன், மாவட்டக்குழு உறுப்பினா் எம்.முத்துவேல் மற்றும் நிா்வாகிகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்று, மத்திய அரசைக் கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

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ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் வட்டச் செயலா் வே.ஏழுமலை தலைமை வகித்தாா்.

மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் பி.சுப்பிரமணியன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினாா்.

இதில், மாவட்டக்குழு உறுப்பினா்கள் ஜி.அருள்தாஸ், என்.தனலட்சுமி, விவசாய தொழிலாளா்கள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் அ.ப.பெரியசாமி உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

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