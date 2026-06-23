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விழுப்புரம்

இன்றைய மின் தடை!மேல்மலையனூா்

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மின் தடை - file photo

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேல்மலையனூா் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை.

பகுதிகள்: தாயனூா், மேல்மலையனூா், தேவனூா், மானந்தல், வடபாலை, ஈயகுணம், கொடுக்கன்குப்பம், மேல்செவலாம்பாடி, நாரணமங்கலம், மேல்வைலாமூா், வளத்தி, அன்னமங்கலம், நீலாம்பூண்டி, சிந்திப்பட்டு, ஆத்திப்பட்டு, வேலந்தாங்கல், நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள், எய்யில், உண்ணாமனந்தல், எதப்பட்டு.

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