விழுப்புரம் அருகே சாலையில் நடந்து சென்றபோது பைக் மோதி காயமடைந்தவா் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
விக்கிரவாண்டி வட்டம், ஆசாரங்குப்பம், கணபதி தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஜெ. அய்யனாா்(55). இவா், ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவண்ணாமலை - விழுப்புரம் நெடுஞ்சாலையில் விழுப்புரத்தை அடுத்த பூத்தமேடு அருகே நடந்து சென்றாா்.
அப்போது அப்பகுதியில் வந்த பைக் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த அய்யனாரை அருகிலிருந்தவா்கள் மீட்டு விழுப்புரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா் திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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