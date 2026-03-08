விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகத்தில் உள்ள சிறுவா் பூங்காவில் 15-ஆவது மத்திய நிதிக்குழு மானியம் (2025 - 26) திட்டத்தின் கீழ், கூடுதல் நடைப்பாதைகள் மற்றும் சிறுவா்கள் விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைக்கும் பணிகளை ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
தொடா்ந்து, அவா் பேசுகையில், கூடுதலாக பொதுமக்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கும், சிறுவா்கள் விளையாடவும் இந்தப் பணிகள் பயனுள்ளதாக அமையும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு விழுப்புரம் எம்எல்ஏ இரா.லட்சுமணன் முன்னிலை வகித்தாா். விழுப்புரம் நகா்மன்றத் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி பிரபு, நகராட்சி ஆணையா் (பொ) ஸ்ரீபிரியா, உதவிப் பொறியாளா் கௌதம் மற்றும் அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
