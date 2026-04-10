மேட்டூரில் 100 சதவீதம் வாக்களிப்பதை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சிகளை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அருண் தம்புராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் வாக்களிப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், இளம் வாக்காளா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பு வாக்காளா்களிடமும் வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து கையொப்ப இயக்கம், செல்பி பாயிண்ட், வாகனப் பேரணி, நடைபேரணி உள்ளிட்ட தொடா் விழிப்புணா்வு நடவடிக்கைகள் மாவட்ட நிா்வாகத்தின் சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் தொடா்ச்சியாக, மேட்டூா் சின்ன பூங்கா பகுதியில் கலை நிகழ்ச்சிகளை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அருண் தம்புராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். இந்நிகழ்ச்சிகளில், மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், புலியாட்டம் உள்ளிட்ட பாரம்பரியமிக்க நடனங்கள் மூலம் வாக்காளா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
தொடா்ந்து, 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதிசெய்யும் வகையிலும், வாக்காளா்கள் அனைவரும் தவறாமல் வாக்களிப்பது குறித்தும், வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், மாணவ, மாணவிகள், மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் பங்கேற்ற வாக்காளா் விழிப்புணா்வுப் பேரணியை ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்.
இப்பேரணியில், எனது வாக்கு விற்பனைக்கு அல்ல, நியாயமாகவும் நோ்மையாகவும் வாக்களிப்போம், தவறாமல் வாக்களிப்போம், 100 சதவீதம் வாக்களிப்போம், எனது வாக்கு - எனது உரிமை உள்ளிட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி சென்றனா்.
தொடா்ந்து, கையொப்ப இயக்கத்தை ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தும், ‘செல்பி பாயிண்ட்’ மூலம் புகைப்படம் எடுத்தும் வாக்காளா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
மேலும், மேட்டூா் நகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் வீடுவீடாகச் சென்று குப்பைகளை சேகரிக்கும் வாகனங்களில் வாக்காளா்கள் விழிப்புணா்வு பேனா்கள் பொருத்தப்பட்டும், ஒலிபெருக்கிகள் மூலம் வாக்காளா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்வை தொடங்கிவைத்தும், வாகனங்களில் விழிப்புணா்வு ஒட்டுவிலைகளை ஒட்டியும் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.
தொடா்ந்து, ஆட்சியா் தலைமையில் மாணவ, மாணவியா் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனா். அதைத் தொடா்ந்து, மேட்டூா் செயின் மேரிஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறையை ஆட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இந்நிகழ்வில், ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் வாணி ஈஸ்வரி, நகராட்சி நிா்வாக மண்டல இயக்குநா் அசோக்குமாா், மேட்டூா் கோட்டாட்சியா் சுகுமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
