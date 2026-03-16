விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்திலுள்ள 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தோ்தல் பணியில் மொத்தமாக 17 ஆயிரம் போ் ஈடுபடுவா் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான்.
விழுப்புரம் ஆட்சியரகத்தில் திங்கள்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி:
இந்திய தோ்தல் ஆணையம் தமிழக சட்டப்பேரவைக்கான தோ்தல் தேதியை அறிவித்துள்ள நிலையில், தோ்தல் நடத்தை விதிகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துவிட்டன. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தோ்தல் நடைமுறைகளைக் கண்காணிக்க தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களை 18004257019 எண்ற கட்டணமில்லா எண்ணிலோ, 1950 என்ற அவசர எண்ணிலோ, 04146-221950 என்ற எண்ணிலோ தெரிவிக்கலாம்.
பிப்.23-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளா் பட்டியலின்படி மாவட்டத்திலுள்ள 7 பேரவைத் தொகுதிகளில் 7,83,288 ஆண் வாக்காளா்கள், 8,03,154 பெண் வாக்காளா்கள், 211 மூன்றாம் பாலினத்தவா்கள் என மொத்தமாக 15,86,653 வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
இதைத்தொடா்ந்து வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்ப்பதற்கான படிவங்கள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. தற்போதைய நிலை வரை 8 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. வேட்பு மனுாக்கல் நிறைவு அடைவதற்கு 10 நாள்கள் முன்பு வரை (மாா்ச் 27) வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்ப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும். விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 1138 அமைவிடங்களில் 2166 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தொகுதிக்கு 9 பறக்கும் படைகள்: நீதித்துறை நடுவா் நிலையிலான அலுவலா், ஆயுதம் தாங்கிய காவலா், விடியோகிராபா் என மூன்று போ் கொண்ட பறக்கும்படை குழு வீதம், தொகுதிக்கு 9 பறக்கும் படைக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு குழுவும் சுழற்சி முறையில் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடும். இதுபோன்று நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவும் தொகுதிக்கு 9 குழுக்கள் வீதம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்டத்தில் தோ்தல் தொடா்பான பணிகளைக் கண்காணிக்க 20 பொறுப்புஅலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. செஞ்சி, மயிலம், திண்டிவனம் (தனி), வானூா் (தனி), விழுப்புரம், விக்கிரவாண்டி, திருக்கோவிலூா் ஆகிய 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில்10,396 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள் உள்பட மொத்தமாக 17 ஆயிரம் போ் தோ்தல் பணியில் ஈடுபடுவா். இதில் 2,600 காவல் துறையினரும் அடங்குவா்.
ஆவணமில்லாத பணம் பறிமுதல்: தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் என யாராக இருந்தாலும் ரூ.50 ஆயிரத்துக்கு மேல் வாகனத்தில் எடுத்துச் சென்றால், அதற்குரிய ஆவணங்களை எடுத்துச் செல்லவேண்டும். உரிய ஆவணங்கள் இல்லை எனில் பறிமுதல் செய்யப்படும். 24 மணி நேரத்துக்குள் உரிய ஆவணங்களைக் காண்பித்து பெற்றுக் கொள்ள, மாவட்ட அளவில் கூடுதல் ஆட்சியா் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழுவிடம் மேல்முறையீடு செய்து பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும், பறக்கும் படையினா், வாகனத் தணிக்கை மேற்கொள்ளும் போது பொதுமக்களிடம் கனிவாகவும், நடுநிலையுடனும் நடந்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
வாகனத் தணிக்கையின் போது ரூ.10 லட்சத்துக்கு மேல் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டால், அதுகுறித்த தகவல் வருமானவரித் துறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். அவா்கள் அடுத்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்வா். டிஜிட்டல் பணபரிவா்த்தனைகளைக் கண்காணிக்கவும் அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இதைத் தவிர ஜிபே, போன்பே போன்றவற்றின் மூலம் அதிகளவில் பணப் பரிமாற்றம் நடைபெறுகிா என்பதையும் கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தானியங்கிப் பணப்பட்டுவாடா இயந்திர மையங்களில் பணத்தை வைக்கும் வங்கிகள், தோ்தல் ஆணையத்தின் அனுமதியைப் பெற்று வைக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தோ்தல் நடத்தை விதிகள் மீறல் தெரிந்தால், பொதுமக்கள் புகைப்படங்கள் எடுத்து தோ்தல் ஆணையத்தின் சி-விஜில் செயலியில் பதிவேற்றம் செய்தால், அடுத்த 5 நிமிஷத்தில் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் தோ்தல் அலுவலா்கள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் வகையில் தோ்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அனுமதி பெற்றுதான் பிரசாரம்: தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த நிலையில் பொது இடங்களில் சுவா் விளம்பரங்கள் அழிக்கும் பணி, தலைவா்களின் சிலைகள் மறைத்தல் பணி உள்ளிட்டவை தொடங்கியுள்ளன. அரசியல் கட்சியினா் தோ்தல் பிரசாரங்களுக்கு அனுமதி பெற வேண்டும். அதுபோல ஆா்ப்பாட்டம் போன்றவை நடத்த காவல் துறையின் அனுமதியுடன் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரின் அனுமதி பெலும் அவசியமானதாகும். வேட்பு மனுதாக்கல் செய்யக்கூடிய இடங்கள் குறித்த விவரங்கள் தோ்தல் அறிவிக்கை வெளியிடப்படும். மாா்ச் 30-ஆம் தேதி தெரிவிக்கப்படும்.
தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் நாளை வருகை: 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள், காவல் துறை பாா்வையாளா்கள் புதன்கிழமை (மாா்ச் 18) வருகைதர உள்ளனா். அவா்களின் ஆய்வுக்குப் பின்னா் பதற்றம் நிறைந்த வாக்குச்சாவடிகள் போன்ற விவரங்கள் தெரிய வரும் என்றாா் ஆட்சியா்.
இதைத்தொடா்ந்து மாவட்ட எஸ்.பி. வி.வி.சாய் பிரனீத் அளித்த பேட்டி:
மாவட்டத்தில் 23 சோதனைச் சாவடிகளில் மத்தியத் தொழில் பாதுகாப்புப் படையினா், மாநிலக் காவல் துறையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். இவா்கள் வாகனத் தணிக்கையிலும் ஈடுபடுவா். இதில், புதுச்சேரி மாநில எல்லைக்குள்பட்டு அமைந்துள்ள 9 சோதனைச் சாவடிகளிலும் அடங்கும். மேலும், தேவைப்படும் எனில் புதிதாகவும் அமைக்கப்படும்.
மாவட்டத்தில் துப்பாக்கி வைத்துக் கொள்ள அனுமதி பெற்றவா்களின் எண்ணிக்கை 251. இதில் தற்போது வரை 200 துப்பாக்கிகள் பெறப்பட்டுள்ளன. எஞ்சிய துப்பாக்கிகளையும் ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா் என்றாா் அவா்.
பேட்டியின் போது மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கி.அரிதாஸ், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) ஜான்சிராணி, தோ்தல் பிரிவு வட்டாட்சியா் கணேஷ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
