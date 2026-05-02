விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் அருகே காா் மோதியதில் காயமடைந்து, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
வானூா் வட்டம், கோட்டக்கரை மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் தே.ராமு (60), தொழிலாளி. இவா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை திண்டிவனம்-புதுச்சேரி நெடுஞ்சாலையில் இரும்பை கூட்டுச்சாலை அருகே நடந்து சென்றுள்ளாா். அங்கு சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது, திண்டிவனத்திலிருந்து புதுச்சேரி நோக்கி வந்த காா் ராமு மீது மோதியது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை அப்பகுதியிலிருந்தவா்கள் மீட்டு, அவரச ஊா்தி மூலம் புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். தொடா்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த அவா், சனிக்கிழமை அதிகாலை உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து ஆரோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
