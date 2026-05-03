Dinamani
நாடு முழுவதும் இன்று நீட் தோ்வுதபால் வாக்குச் சீட்டுகள் அனுமதியின்றி பிரிப்பு: தோ்தல் ஆணையத்திடம் திரிணமூல் புகாா்சித்திரை பெளா்ணமி விழா: திருவண்ணாமலையில் 300 டன் குப்பைகள் அகற்றம்மாநிலங்களவைக்கு கூடுதல் அதிகாரம் தேவை: டிஆா்எஸ் தலைவா் கவிதா வலியுறுத்தல்அரசின் முன் அனுமதியில்லாமல் காப்பீட்டுத் துறையில் 100% எஃப்டிஐ: மத்திய அரசு அறிவிக்கைதமிழகத்தில் 4.87 கோடி வாக்குகள் பதிவு: தோ்தல் ஆணையம் அதிகாரபூா்வ அறிவிப்புதமிழகத்தில் மே 8 வரை மழைக்கு வாய்ப்புமேற்கு வங்கத்தில் 285 வாக்குச்சாவடிகளில் மே 21-இல் மறு வாக்குப்பதிவு!ஐபிஎல்: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மீண்டும் வெற்றி - மும்பையை வீழ்த்தியது!
/
விழுப்புரம்

சித்திரைப் பௌா்ணமி: புதுச்சேரியில் சமுத்திர ஆரத்தி

News image
Updated On :3 மே 2026, 12:38 am

Syndication

புதுச்சேரி, மே 2 : சித்திரை பௌா்ணமியை முன்னிட்டு, புதுச்சேரி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள்,திருவிளக்குப் பூஜை மற்றும் சமுத்திர ஆரத்தி, வெட்டவெளி தியானம்ஆகியவை நடைபெற்றன.

புதுச்சேரி,அரியாங்குப்பம் அடுத்த சிவலிங்கபுரம் திரிபுரசுந்தரி சமேத சிவசைலநாதா் கோயிலில் சித்திரை பௌா்ணமி முன்னிட்டு 108 திருவிளக்குப்பூஜை நடைபெற்றது.

இதில் புதுச்சேரி அரியாஙங்குப்பம் மற்றும் பிறப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த பெண் பக்தா்கள் பங்கேற்று பூஜைகளை செய்வித்து வழிபட்டனா். திருவிளக்குப்பூஜை வழிபாட்டையொட்டி உற்சவா்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன.

சமுத்திர ஆரத்தி வழிபாடு: இதேபோல், சித்திரைபௌா்ணமியை முன்னிட்டு, புதுவை மாநில மகா சமுத்திர ஆரத்தி சேவா சங்கம் சாா்பில் 57-ஆவது மகா சமுத்திர ஆரத்தி வழிபாடுகள் புதுச்சேரி தலைமைச் செயலகம் எதிரேயுள்ள கடற்கரையில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில், துணை நிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், பாஜக மாநிலத் தலைவா் ராமலிங்கம், செல்வம் எம்எல்ஏ , முன்னாள் எம்எல்ஏ சோமசுந்தரம் மற்றும் ஹிந்து முன்னணி, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் நிா்வாகிகள், பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

ஓங்கார ஆசிரமம் சாா்பில்...

சித்திரைபௌா்ணமியை முன்னிட்டு ,ஸ்ரீஓங்கார ஆசிரமம் சாா்பில் 55-ஆம் ஆண்டு வெட்டவெளி தியானம் புதுச்சேரி கடற்கரையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் சுவாமி ஓங்காரநந்தா தியானம் பயிற்றுவித்து ஆசி வழங்கினாா்.முதன்மைச் சீடா்கள் கோட்டீஸ்வரானந்தா,விஜயராகவன் மகாபிரவபு, சா்வாத்மானந்தா உள்ளிட்டோா்கலந்து கொண்டனா்.

Story image

தொடர்புடையது

மாணவநல்லூா் முத்துமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைப் பௌா்ணமி தேரோட்டம்

மாணவநல்லூா் முத்துமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைப் பௌா்ணமி தேரோட்டம்

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் சித்திரை பௌா்ணமி விழா

சிறுவாச்சூா் மதுரகாளியம்மன் கோயிலில் சித்திரை பௌா்ணமி விழா

தியாகதுருகம் சிவன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

தியாகதுருகம் சிவன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

புதுச்சேரியில் எல்லையோர மதுக்கடைகள் 3 நாள்கள் மூடல்

புதுச்சேரியில் எல்லையோர மதுக்கடைகள் 3 நாள்கள் மூடல்

வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
வீடியோக்கள்

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
வீடியோக்கள்

Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
வீடியோக்கள்

"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |

தினமணி செய்திச் சேவை

1 மே 2026