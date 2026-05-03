புதுச்சேரி பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் கட்சியின் வாக்கு எண்ணிக்கை முகவா்களுக்கான பயிற்சி முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பாஜக மாநிலத் தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற முகாமில், வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, முகவா்கள் செயல்படும் முறைகள், ஒவ்வொரு சுற்றிலும் வாக்கு எண்ணிக்கையை கவனிக்கும் முறைகள்,தோ்தல் நடத்தை விதிகள் குறித்து முகவா்களுக்கு விரிவாக விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
சட்டப்பேரவை தலைவா் ஆா். செல்வம் மற்றும் நிா்வாகிகள் தசரத், கல்யாணசுந்தரம்,தீப்பாய்ந்தான் ஆகியோா்
பேசினா்.(படம்)
பாஜக மாநிலப் பொதுச் செயலா்கள் மோகன் குமாா், லட்சுமி நாராயணன், தோ்தல் துறை பொறுப்பாளா்கள்தமிழ்மாறன்,சக்திவே ஆகியோா் பயிற்சியளித்தனா். கட்சியின் வாக்கு எண்ணிக்கை முகவா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
தொடர்புடையது
திமுக சட்டத் துறை சாா்பில் வாக்கு எண்ணிக்கை முகவா்களுக்கு பயிற்சி
வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபடுவோருக்கு பணி ஒதுக்கீடு
புதுச்சேரியில் பாஜக மகளிரணியினா் கண்டன ஊா்வலம், ஆா்ப்பாட்டம்
புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: முன்னேற்பாடுகள் தயாா்
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை