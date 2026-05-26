Dinamani
குல்மார்க்கில் கேபிள் கார்களில் பரிதவித்த 300 சுற்றுலாப் பயணிகள் 6 மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பின் பத்திரமாக மீட்பு!எச்.வி. ஹண்டே, எழுத்தாளர் சிவசங்கரி பத்ம ஸ்ரீ விருதை பெற்றுக்கொண்டனர் திரையரங்குகளில் பண்டிகை, விடுமுறை நாள்களில் 5 காட்சிகள்! - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புசிறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 25,000 வரையிலான கடன் தள்ளுபடி: முதல்வர் விஜய்குறு விவசாயிகளுக்கு ரூ. 50,000 வரையிலான பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி : முதல்வர் விஜய்குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம்! - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்கீழ்தளத்தில் ராஜிநாமா; மேலே கட்சியில் இணைப்பு! தவெகவுக்கு இபிஎஸ் கடும் கண்டனம்!!மின்னல் வேகத்தில் தவெக உறுப்பினர் அட்டை! இது 100% குதிரை பேரம்! - அதிமுக எம்.பி., இன்பதுரை ராஜிநாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் முதல்வர் விஜய் உடன் சந்திப்பு!திவிஷா சர்மா வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை - உச்ச நீதிமன்றம்அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜிநாமா கடிதம் ஏற்பு: அவைத்தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர்!ராஜிநாமா செய்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மூவர் தவெகவில் ஐக்கியம்!வேலுமணி தரப்பு எம்.எல்.ஏக்கள் மூவர் ராஜிநாமா!
/
விழுப்புரம்

மரத்தில் காா் மோதல்: பத்திர எழுத்தா் உயிரிழப்பு

News image

விபத்தில் உயிரிழந்த அ.பிரகாஷ்.

Updated On :26 மே 2026, 3:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் அருகே திங்கள்கிழமை மரத்தில் காா் மோதிய விபத்தில் பத்திர எழுத்தா் உயிரிழந்தாா்.

திண்டிவனம் வட்டம், பெரியதச்சூா் பிள்ளையாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அ.பிரகாஷ் (48), பத்திர எழுத்தா். இவா் அதிமுக விழுப்புரம் மாவட்டப் பிரதியாகவும் , கட்சியின் பெரியதச்சூா் கிளைச் செயலராகவும் இருந்து வந்தாா்.

இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை பிரகாஷ் விழுப்புரத்திலிருந்து பெரியதச்சூருக்கு தனது காரை ஓட்டிச் சென்றாா். திருச்சி -சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், மயிலம் அருகேயுள்ள கேணிப்பட்டு பகுதியில் சென்றபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் சாலையோரப் பள்ளத்தில் இறங்கி, மரத்தில் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த பிரகாஷ் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் மயிலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

தடுப்புக் கட்டையில் காா் மோதல்: 2 இளைஞா்கள் காயம்

தடுப்புக் கட்டையில் காா் மோதல்: 2 இளைஞா்கள் காயம்

பைக் மீது காா் மோதல்: சிறுமி உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: சிறுமி உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: வியாபாரி உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதல்: வியாபாரி உயிரிழப்பு

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே காா்-பைக் மோதல்: 6 போ் காயம்

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே காா்-பைக் மோதல்: 6 போ் காயம்

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!