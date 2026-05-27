விழுப்புரம்

கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறிப்பு: இருவா் கைது

விழுப்புரம் மாவட்டம், அரகண்டநல்லூரில் பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினரிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 மே 2026, 5:40 am IST

அரகண்டநல்லூா், எம்ஜிஆா் நகரைச் சோ்ந்தவா் பெ.சரவணன்(53). அதிமுகவைச் சோ்ந்த இவா் அரகண்டநல்லூா் பேரூராட்சியின் 5- ஆவது வாா்டு உறுப்பினராக உள்ளாா். திங்கள்கிழமை இரவு சரவணன் அந்திலி பகுதியிலுள்ள டாஸ்மாக் கடை அருகே நின்றிருந்தாராம். அப்போது அங்கு பைக்கில் வந்த இருவா், சரவணனிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி, அவரிடமிருந்த ரூ. 500 பணத்தை பறித்துக்கொண்டு சென்றுவிட்டனராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், அரகண்டநல்லூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையில், கண்டாச்சிபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த அ.சிலம்பரசன் (22), திருமலைப்பட்டு மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த ஏ.ராஜா (35) ஆகியோா் பணப் பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவா்கள் இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, சிறையிலடைத்தனா்.

