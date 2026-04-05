திமுகவினா் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் இணக்கமாகப் பணியாற்ற வேண்டும்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் திமுகவினா் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் இணக்கமாக பணியாற்ற வேண்டும் என்று வேளாண்மை, உழவா் நலத் துறை அமைச்சரும், குறிஞ்சிப்பாடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.

News image

வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் - படம்: TNDIPR

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 9:08 pm

கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி கட்சிகளின் செயல்வீரா்கள் கூட்டம் குறிஞ்சிப்பாடியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:

காட்டுமன்னாா்குடியில் இருந்து முதல் முறையாக நான் குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதிக்கு வந்தபோது வெளியூா்க்காரன் என அதிமுகவினா் கொச்சைப்படுத்தினா். தோ்தலில் தோற்றாலும், வெற்றிபெற்றாலும் தொகுதிக்காக பாடுபடுவேன்.

1996 ஆண்டுக்கு முன், பின் காலத்தை தொகுதி மக்கள் ஒப்பிட்டுப் பாா்க்க வேண்டும். பள்ளிகள், கல்லூரிகள், சாலைகள், மருத்துவமனை வசதிகள் செய்துகொடுத்துள்ளேன். அருவா மூக்கு திட்டத்தால் வெள்ள பாதிப்பு தடுக்கப்பட்டுள்ளது. பெருமாள் ஏரி சுமாா் ரூ.100 கோடி செலவில் தூா்வாரப்பட்டதால் முப்போகம் சாகுபடி நடைபெறுகிறது.

வடலூரும் ஒருநாள் கடலூராகும் என வள்ளலாா் கூறினாா். தற்போது வடலூா் கடலூரைப் போல உள்ளதா? இல்லையா?.

தமிழகத்தில் 1.31 கோடி குடும்பங்களுக்கு மாதாமாதம் மகளிா் உரிமைத் தொகை திமுக ஆட்சியில்தான் கிடைக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கடலூா் மாவட்டத்தில் 4,91,189 குடும்பத் தலைவிகள் பயனடைகின்றனா். மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், டி.வி., ஃபிரிட்ஜ் வாங்க ரூ.8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும்.

வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் கூட்டணிக் கட்சியை இணக்கமாக வைத்துக்கொண்டு திமுகவினா் பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா்.

தொடர்புடையது

சிவகங்கை! திமுகவின் கெளரவப் பிரச்னையான தொகுதி!

சிவகங்கை! திமுகவின் கெளரவப் பிரச்னையான தொகுதி!

ஒற்றுமையுடன் தோ்தல் பணியாற்ற வேண்டும்: கே.என். நேரு

ஒற்றுமையுடன் தோ்தல் பணியாற்ற வேண்டும்: கே.என். நேரு

கோவை வடக்குத் தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டி?

கோவை வடக்குத் தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன் போட்டி?

தொகுதி அறிமுகம்: பாலக்கோடு!

தொகுதி அறிமுகம்: பாலக்கோடு!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு