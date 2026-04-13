Dinamani
வான்கடேவில் பெங்களூரு அணியிடம் வீழ்ந்த மும்பை!தமிழ், தமிழ்நாடு என்றாலே பாஜகவுக்கு வெறுப்பு : மு.க. ஸ்டாலின்ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாகச் செல்லும் அனைத்து கப்பல்களும் முற்றுகையிடப்படும் : அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்பாஜகவுக்கு விழும் ஒவ்வொரு வாக்கும் அரசியலமைப்பை காக்கும் விழுமியங்கள் மீது விழும் மரண அடி: மு.க. ஸ்டாலின்ஐபிஎல் போல தேர்தல் முடிவு! தில்லி தோற்று தமிழ்நாடு வெல்ல வேண்டும்! - மு.க. ஸ்டாலின்ஜன நாயகன் படம் கசிந்த விவகாரம்: 6 பேர் கைது!ஈரானுக்கு இதைவிடச் சிறந்த ஆஃபர் வழங்க முடியாது! - அமெரிக்க துணை அதிபர்
/
கடலூர்

பிரேமலதாவுக்கு ஆதரவாக நடிகா் சண்முக பாண்டியன்! வாக்கு சேகரிப்பு!

News image

மங்கலம்பேட்டை புதிய நெசவாளா் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீமத் ராமானுஜா் கூடத்தில் பஜனை கோயிலின் சமுதாய நாட்டாமைகள், நாயுடு சமுதாய முக்கியப் பிரமுகா்கள் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்த நடிகா் சண்முகபாண்டியன்.

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 8:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தேமுதிக பொதுச் செயலா் பிரேமலதா விஜயகாந்துக்கு ஆதரவாக, அவரது மகனும், திரைப்பட நடிகருமான சண்முகபாண்டியன் வாக்காளா்களையும், முக்கியப் பிரமுகா்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தாா்.

விருத்தாசலம் சட்டப் பேரவை தொகுதிக்குள்பட்ட மங்கலம்பேட்டை அருகே கோனாங்குப்பம் புனித பெரியநாயகி அன்னை ஆலயத்துக்குச் சென்ற சண்முக பாண்டியன், கிறித்துவ சமுதாயத்தைச் சோ்ந்த முக்கிய நிா்வாகிகள் மற்றும் கிராம மக்களை சந்தித்து வேட்பாளா் பிரேமலதா விஜயகாந்தை வெற்றிபெறச் செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா்.

தொடா்ந்து, மங்கலம்பேட்டை புதிய நெசவாளா் தெருவில் உள்ள ஸ்ரீமத் ராமானுஜா் கூடத்துக்குச் சென்ற சண்முகபாண்டியன், அங்குள்ள பஜனை கோயிலின் சமுதாய நாட்டாமைகள் பத்மநாபன், விக்னேஷ், நாயுடு சமுதாயத்தைச் சோ்ந்த முக்கியப் பிரமுகா்கள் மற்றும் பொதுமக்களை சந்தித்தாா்.

பின்னா், கீழவீதி ஜாமிஆ மஸ்ஜிதுக்கு சென்று, அங்கு ஜமாஅத் துணைத் தலைவா் அப்துல் ரஹ்மான், காரியஸ்தா்கள் பக்கீா் முஹம்மது, கலிமுல்லா ஆகியோரையும், மேலவீதி மஸ்ஜிதே நூா் பள்ளிவாசலுக்கு சென்று, அங்கு ஜமாஅத் நிா்வாகிகள் அப்துல் மாலிக், அமானுல்லா மற்றும் நிா்வாகிகள், இஸ்லாமியா்களையும் சந்தித்து தனது தாய் பிரேமலதாவுக்கு ஆதரவு திரட்டினாா்.

தேமுதிக மாநில துணை பொதுச் செயலா் பாா்த்தசாரதி, மாவட்டச் செயலா் சிவக்கொழுந்து, விருத்தாசலம் ஒன்றிய திமுக செயலா் வேல்முருகன், தேமுதிக தொகுதி பொறுப்பாளா் வேல்முருகன் நிா்வாகிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.

பரமக்குடியில் நெசவு நெய்து முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வாக்கு சேகரிப்பு

இஸ்லாமியா்களிடம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

விளாத்திகுளம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா்கள் வாக்கு சேகரிப்பு

கடலூா் மாவட்டத்தில் களை கட்டும் பிரசாரம் - வேட்பாளா்கள் மக்களைச் சந்தித்து வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு