கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் நெய்வேலி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு அக்கட்சியின் தலைவா் தி.வேல்முருகன் தலைமை வகித்தாா். அப்போது, நெய்வேலி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் தொகுதி பொறுப்பாளா்கள், கிளைச் செயலா்கள், தலைவா்கள் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள், நகர நிா்வாகிகள், தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என ஆலோசனை வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில், மாநில நிா்வாகிகள் திருபுவனச்சக்கரவா்த்தி, ராயநல்லூா் கண்ணன், தொகுதிச் செயலா் சிவக்குமாா், என்எல்சி இன்கோசா்வ் தொழிலாளா் வாழ்வுரிமைச் சங்கத்தின் செயலா் திருநாவுக்கரசு, தலைவா் முருகவேல் மற்றும் அனைத்துப் பகுதியின் கிளைத் தலைவா்கள், செயலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
