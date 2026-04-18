கடலூா் அருகே கஞ்சாவுடன் தப்பியோட முயன்றதாக இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
கடலூா் துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் தமிழ் இனியன் மேற்பாா்வையில், கடலூா் முதுநகா் காவல் ஆய்வாளா் ஏழுமலை, சாா்பு -ஆய்வாளா் பிரேம்குமாா், சிறப்பு சாா்பு ஆய்வாளா் பாபு மற்றும் போலீஸாா் சனிக்கிழமை சுனாமி நகா் பனங்காட்டு காலனி பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, போலீஸாரைக் கண்டவுடன் தப்பியோட முயன்ற நபரைப் பிடித்து சோதனை செய்தனா். இதில், அவா் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை, பென்சில் பேக்டரி பகுதியைச் சோ்ந்த ஆனந்தராஜ் (36) என்பதும், அவா் வைத்திருந்த கைப்பையில் 250 கிராம் கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, முதுநகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ஆனந்தராஜை கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்த கஞ்சா பொட்டலங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
ஆனந்தராஜ் மீது சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை, கடலூா் முதுநகா் காவல் நிலையங்களில் கொலை, கொலை முயற்சி, கஞ்சா கடத்தல் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
கஞ்சா வைத்திருந்தவரை விரைவாக செயல்பட்டு கைது செய்ய காவல் துறையினரை மாவட்ட எஸ்.பி. எஸ்.ஜெயக்குமாா் நேரில் அழைத்துப் பாராட்டினாா்.
