தோ்தல்: மதுக் கடைகளுக்கு 4 நாள்கள் விடுமுறை

கடலூா் மாவட்டத்தில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி, ஏப்.21 முதல் 3 நாள்களுக்கும் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் நாளான மே 4-ஆம் தேதியும் டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சென்னை மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை ஆணையரின் கடிதத்தின்படி, சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி, ஏப்.21 முதல் 23-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணி வரையிலும் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் நாளான மே 4-ஆம் தேதியும் கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளும், உரிமம் பெற்ற மதுபானக் கூடங்கள் மற்றும் எஃப்.எல். 2 முதல் எஃப்.எல். 11 வரை (எஃப் எல் - 6 தவிர) உரிமம் பெற்ற மதுபான கடைகள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
இந்த உத்தரவை மீறி, மதுபானக் கடைகளை திறந்து மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட கடை விற்பனையாளா்கள், மேற்பாா்வையாளா்கள் மற்றும் எஃப்.எல். - 2, 3 உரிமதாரா்கள் மீது கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
