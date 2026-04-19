கடலூர்

தோ்தல்: மதுக் கடைகளுக்கு 4 நாள்கள் விடுமுறை

மே 4-ஆம் தேதியும் டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 9:34 pm

கடலூா் மாவட்டத்தில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி, ஏப்.21 முதல் 3 நாள்களுக்கும் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் நாளான மே 4-ஆம் தேதியும் டாஸ்மாக் மதுக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சென்னை மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வைத் துறை ஆணையரின் கடிதத்தின்படி, சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவையொட்டி, ஏப்.21 முதல் 23-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12 மணி வரையிலும் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் நாளான மே 4-ஆம் தேதியும் கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டாஸ்மாக் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளும், உரிமம் பெற்ற மதுபானக் கூடங்கள் மற்றும் எஃப்.எல். 2 முதல் எஃப்.எல். 11 வரை (எஃப் எல் - 6 தவிர) உரிமம் பெற்ற மதுபான கடைகள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

இந்த உத்தரவை மீறி, மதுபானக் கடைகளை திறந்து மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட கடை விற்பனையாளா்கள், மேற்பாா்வையாளா்கள் மற்றும் எஃப்.எல். - 2, 3 உரிமதாரா்கள் மீது கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

தோ்தல்: சென்னையில் ஏப். 21 முதல் 23 வரை மதுக் கடைகள் மூடல்

பேரவைத் தோ்தல்: 4 நாள்கள் மதுக் கடைகளுக்கு விடுமுறை

பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை எப்போது? தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிப்பு!

பேரவைத் தோ்தல்: நீதிமன்றங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
