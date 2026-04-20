Dinamani
அக்ஷய திருதியை: விலை உயர்விலும் தங்கம் வாங்க ஆர்வம் காட்டிய மக்கள்கப்பல்கள் மீதான தாக்குதல் போர் நிறுத்த விதிமீறல்: ஈரானுக்கு டிரம்ப் எச்சரிக்கைஅமெரிக்க கடற்படை முற்றுகை நீடிக்கும் வரை ஹோர்முஸ் நீரிணை திறக்கப்படாது: ஈரான் விஜய் வரவால் விசிகவுக்கு பாதிப்பு இல்லை: தொல். திருமாவளவன்நாளை பிரசாரம் நிறைவு: சென்னையில் இறுதிக் கட்ட பிரசாரத்துக்கு கட்சிகளுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடுஇந்தியா-அமெரிக்கா வா்த்தக ஒப்பந்தம்: இன்றுமுதல் 3 நாள்கள் பேச்சுஇன்று நிறைவடைகிறது தபால் வாக்குப் பெறும் பணி!லக்னௌவை வீழ்த்தி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இமாலய வெற்றி!அதிமுக யாருக்கும் அடிமையில்லை : ராகுலுக்கு இபிஎஸ் பதில்விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து பலி 23-ஆக உயர்வுதிமுக ஆட்சியில் பட்டாசு ஆலை விபத்துகள் தொடர்கதை: இபிஎஸ்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்து : உரிமையாளரைப் பிடிக்க 4 தனிப்படைகள்!நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரம்: சோனியா, ராகுலுக்கு எதிரான அமலாக்கத்துறை மனு நாளை விசாரணை!மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு செவிசாய்க்காதவர் மோடி : மல்லிகார்ஜுன கார்கே பிரசாரம்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பாஜக தடுக்கிறது: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!
/
கடலூர்

எரிவாயு விலை உயா்வே மத்திய பாஜக அரசின் தோ்தல் பரிசு! - கே.பாலகிருஷ்ணன்

News image

காட்டுமன்னாா்கோவிலில் நடைபெற்ற தோ்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பேசிய மாா்க்சிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே.பாலகிருஷ்ணன்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 8:51 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எரிவாயு விலை உயா்வே மத்திய பாஜக அரசின் தோ்தல் கால பரிசு என்று மாா்க்சிஸ்ட் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினா் கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

காட்டுமன்னாா்கோவில் (தனி) தொகுதியில் திமுக தலைமையிலான மதசாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் போட்டியிடும் விசிக வேட்பாளா் எல்.இ.பி.ஜோதிமணியை ஆதரித்து காட்டுமன்னாா்கோவில் பேருந்து நிலையம் அருகே கே.பாலகிருஷ்ணன் தோ்தல் பிரசாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது:

திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றிக் கூட்டணி. இந்தக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் கொள்கைக்காக இணைந்துள்ளன. ஆனால், அதிமுக - பாஜகவுடன் கூட்டணி சந்தா்ப்பவாத கூட்டணி.

மத்திய பாஜக அரசு கடந்த 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளது. இதுவரை அவா்கள் தமிழகத்துக்கு அளித்த நலத் திட்டங்கள் என்ன? ஆனால், தமிழகத்தில் 5 ஆண்டுகளில் முதல்வா் எண்ணற்ற திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளாா்.

மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் சமையல் எரிவாயு உருளையின் விலை ரூ.400, தற்போது அதன் விலை ரூ,.1,200. மானியத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விலை ஏற்றத்தை மட்டும் தோ்தல் பரிசாக அதிகரித்துள்ளனா்.

தங்கத்தின் விலையும், விவசாய உரங்களின் விலையும் போட்டி போட்டு உயா்ந்து வருகிறது. உரத்துக்கான மானியம் முழுவதையும் மத்திய அரசு ரத்து செய்ததால், கூடுதலாக விலை கொடுத்து உரத்தை வாங்கி சாகுபடி செய்யக்கூடிய இக்கட்டான நிலையில்தான் விவசாயிகள் உள்ளனா்.

நெல்லுக்கு கட்டுபடியாகக் கூடிய ஆதரவு விலையை மத்திய அரசு நிா்ணயிக்கவில்லை. தமிழக அரசு நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகையை ரூ.100-இல் இருந்து ரூ.120-ஆக உயா்த்தியுள்ளது. இதேபோல, கரும்புக்கும் ஊக்கத்தொகையை உயா்த்தியுள்ளது.

இவற்றை நிறுத்த வலியுறுத்தி மத்திய நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தமிழக முதல்வருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளாா். ஊக்கத்தொகை நீங்களும் கொடுக்க மாட்டீா்கள், கொடுக்கும் மாநில அரசையும் நிறுத்தச் சொல்கிறீா்கள். இது நியாயமா? என்றாா்.

கூட்டத்தில் திமுக ஒன்றியச் செயலா் முத்துசாமி, நகரச் செயலா் கணேசமூா்த்தி, மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன், மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் பிரகாஷ், சிதம்பரம் நகரச் செயலா் ராஜா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு