பொய் வாக்குறுதியளித்து திமுக வெல்ல முயற்சி! பாரிவேந்தா் குற்றச்சாட்டு!

News image

வேப்பூா் கூட்டுச்சாலையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் திட்டக்குடி அதிமுக வேட்பாளா், விருத்தாசலம் பாமக வேட்பாளா் ஆகியோரை ஆதரித்து பேசிய ஐஜேகே நிறுவனா் டி.ஆா்.பாரிவேந்தா்.

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 6:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பொய் வாக்குறுதியளித்து திமுக வெல்ல முயற்சித்து வருவதாக இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனா் டி.ஆா்.பாரிவேந்தா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

விருத்தாசலம் தொகுதி பாமக வேட்பாளா் தமிழரசி, திட்டக்குடி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் முருகுமாறன் ஆகியோரை ஆதரித்து ஐஜேகே நிறுவனா் பாரிவேந்தா் வேப்பூா் கூட்டுச்சாலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது, அவா் பேசியதாவது:

தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக இடையே தான் நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. விவசாயம் செய்து சாதாரண கிளைச் செயலராக இருந்து முதல்வராக முன்னேறிய எடப்பாடி கே.பழனிசாமி வேண்டுமா அல்லது திரைப்படத்தை மட்டுமே தொழிலாகக் கொண்டுள்ள குடும்பம் வேண்டுமா என்பதை மக்கள் சிந்தித்துப் பாா்க்க வேண்டும்.

நீட் தோ்வு ரத்து, கல்விக் கடன் தள்ளுபடி என பல்வேறு பொய் வாக்குறுதிகளைக் கூறி ஆட்சிக்கு வந்த திமுக, மக்களை ஏமாற்றிவிட்டது. பொய்யின் மறு உருவமாக திமுக திகழ்கிறது. தற்போது மீண்டும் பொய் வாக்குறுதிகளைக் கூறி திமுக வெற்றிபெறத் துடிக்கிறது. இதற்கு, மக்கள் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக வெற்றிபெறச் செய்வதின் மூலம் தகுந்த பதிலடியைக் கொடுக்க வேண்டும் என்றாா்.

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியினா் பொய் பிரசாரம்: சு.முத்துசாமி

தமிழ்நாடு அணி வெல்ல வாக்களியுங்கள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்

அதிமுக பொய் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது: திமுக வேட்பாளா் மு.ஜெயக்குமாா்

நடராஜா் கோயில் நிா்வாக உரிமைகளை பறிக்க திமுக முயற்சி: நடிகை விந்தியா குற்றச்சாட்டு

