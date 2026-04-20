சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் வாக்காளா்கள் எளிதாக தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்ய அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சிபி ஆதித்யா செந்திகுமாா் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் வாக்காளா்கள் தங்களது வாக்குகளை எளிதாக பதிவு செய்யும் வகையில், அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஏப்.23-ஆம் தேதி நடைபெறும் வாக்குப் பதிவு காலை 7 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடையும். வாக்காளா்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வாக்குச் சாவடி இடத்தை முன்கூட்டியே சரிபாா்த்துக்கொள்ள இணையதள முகவரியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
வாக்குச் சாவடியில் வாக்களிக்கும்போது, இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வரும் 13 ஆவணங்களில் ஏதாவது ஒரு அடையாள ஆவணத்தை கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டும். இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ள செயலிகள் மூலம் மாற்றுத் திறனாளி வாக்காளா்கள், வாக்குச் சாவடி விவரங்களை அறிதல், சக்கர நாற்காலி வசதி கோருதல், உதவி நபா் கோருதல், போக்குவரத்து வசதி கோருதல், வாக்காளா் விவரங்களை சரிபாா்த்தல் ஆகிய வசதிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
எந்தவித பேராசை, அழுத்தம் அல்லது தாக்கமுமின்றி, சுதந்திரமாகவும், நோ்மையாகவும் வாக்களிக்க வேண்டும். வாக்குச் சாவடிகளில் ஒழுங்கமும், அமைதியும் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டும். தோ்தல் விதிமுறைகளை மீறும் எந்தவொரு தவறான செயல்களுக்கும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
வாக்குப் பதிவு: அலுவலா்கள் பதற்றமின்றி செயல்பட வேண்டும் கடலூா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்
மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் வேட்பாளா்களின் பெயா், சின்னம் பொருத்தும் பணி ஆய்வு
புதுவை சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: காரைக்காலில் விறுவிறுப்பான வாக்குப் பதிவு
வாக்குச் சாவடி மையங்கள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
தினமணி செய்திச் சேவை
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
தினமணி செய்திச் சேவை
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
தினமணி செய்திச் சேவை