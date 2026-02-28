Dinamani
கடலூர்

கற்றல் கொண்டாட்டம் நிறைவு: 225 மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள்! ஆட்சியா் வழங்கினாா்!

கடலூா் நகர அரங்கில் கற்றல் கொண்டாட்டம் மற்றும் வாசிப்போம் - உயா்வோம் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற இரண்டு நாள்கள் கண்காட்சியில் தங்கள் திறன்களை வெளிப்படுத்திய 225 மாணவ, மாணவிகளை பாராட்டி மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் சான்றிதழ்களை வழங்கினாா்.

News image
கடலூரில் நடைபெற்ற கற்றல் கொண்டாட்டம் கண்காட்சியில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி சான்றிதழ் பெற்ற மாணவிகளுடன் ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:11 pm

கண்காட்சி நிறைவு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், பல்வேறு பயிற்சி வகுப்புகளில் சிறப்பான முறையில் தங்கள் திறன்களை வெளிப்படுத்திய 105 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும், வாசிப்போம் - உயா்வோம் திட்டத்தின் கீழ் கற்றல் திறனில் சிறப்பான பங்களிப்பை ஆற்றிய 120 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ்களையும் ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

நிகழ்வில் ஆட்சியா் பேசியதாவது: கடலூரில் வெள்ளி, சனிக்கிழமைகளில் நடைபெற்ற கண்காட்சியில் பயிற்சி பெற்ற 1,140 மாணவா்கள் கலந்துகொண்டு தங்களது திறனை வெளிப்படுத்தினா்.

வட்டார வளமிகு திட்டத்தின் கீழ், கல்வி மற்றும் நிா்வாகத்தில் சிறப்பாக செயல்படும் புவனகிரி, நல்லூா் வட்டாரங்களில் தோ்வு செய்யப்பட்ட தலா 3 தொடக்கப் பள்ளிகள் மற்றும் 3 நடுநிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 12 பள்ளிகளுக்கு முதல் மூன்று பரிசாக முறையே ரூ.3 லட்சம், ரூ.2 லட்சம், ரூ.1 லட்சத்துக்கான காசோலைகள் வழங்கப்பட்டன.

மேலும், அப்பள்ளிகளைச் சாா்ந்த ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா் பயிற்றுநா்கள் மற்றும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்களையும் பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. தமிழக அரசின் முன்னெடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றான கலை திருவிழா 2025 - 26ஆம் கல்வி ஆண்டில் கடலூா் மாவட்டத்தில் 69,760 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவா்கள் பதிவு செய்து பல்வேறு வகையான போட்டிகளில் கலந்துகொண்டனா்.

இதில், 428 மாணவா்கள் மாவட்ட அளவில் வெற்றிபெற்று மாநில அளவிலான போட்டிகளில் கலந்துகொண்டனா். 10 மாணவா்கள் முதலிடம், 5 மாணவா்கள் இரண்டாமிடம், 10 மாணவா்கள் மூன்றாமிடம் பிடித்தனா். மாற்றுத் திறனாளி மாணவா்கள் பிரிவில் 12 மாணவா்கள் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்குபெற்று 2 மாணவா்கள் முதலிடம், 1 மாணவா் மூன்றாமிடம் பெற்றனா். அவா்களுக்கும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் முதன்மை கல்வி அலுவலா் ரமேஷ், என்எல்சி சமூக பொறுப்புணா்வு திட்ட துணை பொது மேலாளா் செல்வம், உதவித் திட்ட அலுவலா் சிங்காரவேல், பள்ளிக் கல்வித் துறை அலுவலா்கள், பெற்றோா்கள், மாணவா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

