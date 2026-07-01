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கடலூர்

பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் அருகே பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை

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Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:16 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் அருகே பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

நெல்லிக்குப்பம் காவல் சரகம், திருக்கண்டேஸ்வரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் வினோதா(26). இவா், கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு நெல்லிக்குப்பத்தில் உள்ள தனியாா் சா்க்கரை ஆலையில் வேலை செய்து வந்தாராம். அப்போது, வழப்பட்டை சோ்ந்த சச்சின் என்பவரை காதலித்து வந்ததாகத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், வீட்டில் இருந்த வினோதா திங்கள்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், நெல்லிக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு  நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].

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