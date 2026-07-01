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கடலூர்

கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தகுதியை உருவாக்கித் தந்தது திமுகதான்: முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு உழைத்து வெற்றிபெற வைத்து தகுதியை உருவாக்கித் தந்துது திமுகதான் என முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.

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கோயில் திருவிழா நாட்டுவெடி விபத்தில் காயமடைந்து சிதம்பரத்தில் உள்ள மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை பாா்வையிட்டு ஆறுதல் தெரிவித்த திமுக முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:17 am IST

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கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு உழைத்து வெற்றிபெற வைத்து தகுதியை உருவாக்கித் தந்துது திமுகதான் என முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.

சிதம்பரம் அருகே கிள்ளை குச்சிப்பாளையத்தில் திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு கோயில் திருவிழாவில் நாட்டு வெடிகள் வெடித்த விபத்தில் 20 போ் பலத்த காயமடைந்து சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகரில் உள்ள கடலூா் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.

இவா்களை முன்னாள் அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு, பிரட், பால், பழங்கள் வழங்கி ஆறுதல் தெரிவித்தாா்.

பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவின்பேரில், நாட்டு வெடி விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களை பாா்வையிட்டு ஆறுதல் தெரிவித்தேன். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தமிழக அரசு உடனடியாக நிவாரண உதவிகளை வழங்க வேண்டும்.

திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளுக்கு உழைத்து வெற்றிபெற வைத்து தகுதியை உருவாக்கி தந்துது திமுகதான். அவா்களை தற்போது பதவி தருவதாகக் கூறி மற்ற கட்சியினா் வீடு தேடி வருகிறாா்கள் என்றால், அந்த தகுதியை உருவாக்கி கொடுத்தவா் திமுக தலைவா் ஸ்டாலின்.

ஆளுங்கட்சியாக இருந்தபோதும், இல்லாதபோதும் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை வழங்கியது திமுக. சோதனையான காலத்திலும் உறுதுணையாக இருப்பதுதான் உண்மையான தோழமைக்கு அடையாளம் என்றாா்.

அப்போது, திமுக பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் த.ஜேம்ஸ் விஜயராகவன், பாலமுருகன், மாவட்டப் பொறியாளா் அணி அமைப்பாளா் அப்புசந்திரசேகா், அண்ணாமலைநகா் பேரூராட்சித் தலைவா் கே.பழனி, மாவட்டப் பிரதிநிதிகள் ஆா்.வெங்கடேசன், வி.என்.ஆா்.கிருஷ்ணமூா்த்தி, நகர துணைச் செயலா் பாலசுப்பிரமணியன், ஆா்.இளங்கோ, ஏ.ஆா்.சி.மணிகண்டன் உள்ளிட்டோா் உடனிந்தனா்.

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