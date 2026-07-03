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கடலூர்

அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

பண்ருட்டி வட்டம், மேட்டுக்குப்பம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி (2025 - 26) பொதுத் தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சியை பதிவுசெய்திருந்த நிலையில், மாணவா்களுக்கு பள்ளி வளாகத்தில் பாராட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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சட்டப்பேரவைத் தலைவா் தோ்தலை நடத்தக்கோரி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் வியாழக்கிழமை தா்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி வட்டம், மேட்டுக்குப்பம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி (2025 - 26) பொதுத் தோ்வில் 100 சதவீதம் தோ்ச்சியை பதிவுசெய்திருந்த நிலையில், மாணவா்களுக்கு பள்ளி வளாகத்தில் பாராட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு மனித உரிமை அமைப்பு மாநில பொதுச் செயலா் ஆா்.கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். அமைப்பின் நிா்வாகி ராமலிங்கம் முன்னிலை வகித்தாா். பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் பாலமுருகன் வரவேற்றாா்.

மனித உரிமை அமைப்பு மாநில சிறப்புத் தலைவரும், வடலூா் தொழிலதிபருமான டி.ராஜமாரியப்பன் கலந்துகொண்டு கருத்துரை வழங்கினாா். மேலும், பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம், தோ்ச்சி பெற்ற மாணவா்களுக்கு சால்வை அணிவித்து பரிசுப் பொருள்களை வழங்கி பாராட்டினாா்.

ஆசிரியா்கள் ரேணுகா, சண்முகப்பிரியா, மஹாலட்சுமி, மணிமொழி மற்றும் பெற்றோா் - ஆசிரியா் கழக நிா்வாகிகள், பொதுமக்கள் கலந்துகொண்டனா். தமிழ்செல்வி நன்றி கூறினாா்.

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