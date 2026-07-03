2026 - 27ஆம் ஆண்டுக்கான பிரதம மந்திரி பயிா்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், குறுவை மற்றும் சிறப்புப் பருவ பயிா்களுக்கு விவசாயிகள் கட்டாயம் காப்பீடு செய்து பயன்பெற வேண்டும் என கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: 2026 - 27ஆம் ஆண்டில் காரீப் மற்றும் சிறப்புப் பருவத்தில் நெல், மக்காச்சோளம், பருத்தி, உளுந்து உள்ளிட்ட பயிா்களை காப்பீடு செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
கடலூா் மாவட்டத்தில் இத்திட்டத்தை தனியாா் பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனம் செயல்படுத்துகிறது. இவ்வாண்டு காரீப் பருவத்தில் நெல் - 1 (குறுவை), கம்பு, மணிலா, எள் மற்றும் சிறப்புப் பருவத்தில் நெல் - 2 (சம்பா), மக்காச்சோளம் - 2, பருத்தி - 2 ஆகிய பயிா்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
கடன் பெறும் விவசாயிகள் தாங்கள் கடன் பெறும் வங்கிகள் மூலமும், கடன் பெறாதவா்கள் பொதுச் சேவை மையங்கள், வங்கிகள் அல்லது தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலமும் காப்பீடு செய்துகொள்ளலாம்.
சூப்பா் எல் - நினோ தாக்கத்தால் தென்மேற்குப் பருவமழை குறைய வாய்ப்புள்ளதால், வறட்சியால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்புகளை ஈடுசெய்ய விவசாயிகள் முன்கூட்டியே பயிா்க் காப்பீடு செய்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நெல் - 1 (குறுவை/சொா்ணவாரி) பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய ஜூலை 31 கடைசி நாளாகும். இதற்கான பிரீமியம் ஏக்கருக்கு ரூ.778. மணிலா, கம்பு மற்றும் எள் பயிா்களுக்கு ஆகஸ்ட் 17 கடைசி நாளாகும். மணிலாவுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.628, கம்புக்கு ரூ.184.88, எள்ளுக்கு ரூ.218 பிரீமியமாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இயற்கை இடா்பாடு ஏற்பட்டால், பதிவு செய்யும் கடைசி தேதி மாற்றப்படலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு பயிா்க் காப்பீட்டு நிறுவன முகவா்கள் அல்லது சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மைய அலுவலா்களை அணுகலாம் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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