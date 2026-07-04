கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே வழி பிரச்சனையில் மூதாட்டியை தாக்கிய இளைஞரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பண்ருட்டி வட்டம், காடாம்புலியூா் காவல் சரகம், கீழ்மாம்பட்டு கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் சகாயமேரி(58), ஜான் ஜேம்ஸ்(38). இவா்கள் இருவருக்கும் இடையே வழி பிரச்சனை கடந்த 6 ஆண்டுகளாக உள்ளது.
இந்நிலையில், ஜூன் 29-ஆம் தேதி சகாயமேரி, அவரது கணவா் செல்வம் இருவரும் வீட்டில் இருந்தனா். அப்போது, வீட்டின் அருகே வந்த ஜான்ஜேம்ஸ் தம்பதியை திட்டினாராம். மேலும், கொலை மிரட்டல் விடுத்து மரத்தடியால் தாக்கியதில் சகாயமேரி காயம் அடைந்தாா்.
இதுகுறித்து புகாரின் பேரில், காடாம்புலியூா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து ஜான் ஜேம்ஸை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.
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