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கடலூர்

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம்: கா்நாடக முதல்வா் பொய் சொல்கிறாா்! - அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

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கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூலை 2026, 2:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நெய்வேலி, ஜூலை 5: பெங்களூா் நகர மக்களின் குடிநீருக்காகவே மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட முயற்சிப்பதாக கா்நாடக முதல்வா் சிவக்குமாா் பொய் சொல்கிறாா் என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற தனியாா் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவா், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

காவிரியின் குறுக்கே கா்நாடக மாநிலத்தில் ஏற்கெனவே 4 அணைகள் உள்ள நிலையில், தற்போது புதிதாக மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட அந்த மாநில அரசு முயன்று வருகிறது. இந்த அணையைக் கட்டினால் தமிழகத்தில் குடிக்கக்கூட தண்ணீா் கிடைக்காது. இதைத் தடுக்க விழிப்புணா்வு நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறேன்.

பெங்களூா் நகர மக்களின் குடிநீா்த் தேவைக்காக 10 டிஎம்சி தண்ணீா் போதுமானது. தற்போது கேஆா்எஸ் அணையில் இருந்து 5 டிஎம்சி தண்ணீா் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அந்த அணையில் இருந்தே மேலும் 5 டிஎம்சி தண்ணீரை எடுத்து பெங்களூா் நகரத்துக்கு வழங்கலாம். ஆனால், குடிநீருக்காகவே மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட முயற்சிப்பதாக கா்நாடக முதல்வா் சிவக்குமாா் பொய் சொல்லி வருகிறாா்.

வரும் 2028-இல் கா்நாடகத்தில் சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் வருவதால், அந்த மாநிலத்துக்கு சாதகமாகத்தான் மத்திய பாஜக அரசு செயல்படும்.

எனவே, மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம் குறித்து விவாதித்து முடிவெடுக்க தமிழகத்தில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை தவெக அரசு கூட்ட வேண்டும். மேக்கேதாட்டுதான் தமிழகத்தின் முக்கியப் பிரச்னை. ஜல்லிகட்டுக்காக மக்கள் போராடியதுபோல, மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்திலும் மக்கள் சாலைக்கு வந்து போராட முன் வரவேண்டும் என்றாா்.

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