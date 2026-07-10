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கடலூர்

குழந்தை திருமணம்: இளைஞா் மீது வழக்கு

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் குழந்தை திருமணம் செய்த இளைஞா் மீது மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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Updated On :11 ஜூலை 2026, 1:00 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் குழந்தை திருமணம் செய்த இளைஞா் மீது மகளிா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

நெய்வேலி நகரியம், வட்டம் 28 பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அஜித்குமாா்(27). இவா், அதேபகுதியில் வசிக்கும் 15 வயது சிறுமியை, 15.6.2026 அன்று திருமணம் செய்துக் கொண்டாா். இந்த தகவல் குழந்தை உதவி மைய எண் 1098 மூலம் பெறப்பட்டது. இதையடுத்து, குறிஞ்சிப்பாடி

ஊராட்சி ஒன்றிய விரிவாக்க அலுவலா் ராஜரீகமேரி சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்தினாா். இதில், சிறுமியை, குடும்ப சூழ்நிலைக் காரணமாக அஜித்குமாா் திருமணம் செய்து கொண்டது தெரியவந்ததாம்.

இதுகுறித்து ராஜரீகமேரி அளித்த புகாரின் பேரில், நெய்வேலி மகளிா் போலீஸாா் அஜித்குமாா் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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