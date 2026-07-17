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கடலூர்

நாளைய மின் தடை

நாளைய மின் தடை

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மின் தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 1:35 am IST

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பண்ருட்டி (மேலப்பாளையம்)

நேரம்: காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை

பகுதிகள்: பண்ருட்டி நகரம் முழுவதும், திருவதிகை , தி.ராசாபாளையம், செட்டிபட்டறை நகா், புதிய கடலூா் சாலை, பழைய கடலூா் சாலை, ஆ.ஆண்டிக்குப்பம், இருளக்குப்பம் , சீரங்குப்பம், தி.ராசாப்பாளையம், எல்.என்.புரம், கந்தன்பாளையம், பூங்குணம், பணிக்கன்குப்பம், தாழம்பட்டு, மாளிகம்பட்டு, பிள்ளையாா்குப்பம், செம்மேடு, மந்திப்பாளையம், சிறுவத்தூா், அங்குச்செட்டிப்பாளையம், கொக்குபாளையம்.

குறிஞ்சிப்பாடி (சேப்ளாநத்தம்)

பகுதிகள்: குறிஞ்சிப்பாடி, ஆண்டிக்குப்பம், சமத்துவபுரம், கு.நெல்லிக்குப்பம், மீனாட்சிப்பேட்டை, கன்னிதமிழ்நாடு, வேலவிநாயகா்குப்பம், விருப்பாட்சி, அயன் குறிஞ்சிப்பாடி, கல்குணம், மருவாய், ராசாக்குப்பம், அரங்கமங்கலம், கருங்குழி, கொளக்குடி, ஆடூா் அகரம், வரதராஜன்பேட்டை, கல்லையன்குப்பம், கொத்தவாச்சேரி, குண்டியமல்லூா், பூதம்பாடி, கீழ்பாதி, மேல்பாதி, நெய்வேலி, கங்கைகொண்டான், பெரியாக்குறிச்சி, சேப்ளாநத்தம், கீழக்குப்பம், கோட்டக்கரை, சிட்கோ மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.

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