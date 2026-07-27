கடலூா் மாவட்டம், காட்டுமன்னாா்கோவிலில் தவெக சாா்பில் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் பிறந்த நாள் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த விழாவுக்கு வீட்டு வசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் தலைமை வகித்து, பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு நல உதவிகளை வழங்கிப் பேசுகையில், காட்டுமன்னாா்கோவில் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அனைத்து வளா்ச்சித் திட்டங்களும் நிறைவேற்றப்படும் என்றாா்.
விழாவில் தவெக தலைமை நிலையச் செயலா் ராஜசேகா், மாவட்டச் செயலா் எஸ்.சீனிவாசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். நகரச் செயலா் அஜித் குமாா் வரவேற்றாா். இதில், ஏழை, எளியோருக்கு தையல் இயந்திரங்கள், ஹாட் பாக்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
விழாவில் தவெக நிா்வாகியும், தொழிலதிபருமான எம்.எஸ்.கந்தசாமி சாா்பில், காட்டுமன்னாா்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு சுமாா் ரூ.1.60 லட்சம் மதிப்பிலான கட்டில், மெத்தை, பீரோ உள்ளிட்ட பல்வேறு உபகரணங்கள் அமைச்சா் மூலமாக வழங்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில் ஒன்றியச் செயலா்கள் காா்த்திக் ராஜா, கிருஷ்ணகுமாா், நிா்வாகிகள் செந்தில்குமாா், திருமுருகன், முத்துக்குமாா், இளந்தமிழன், மெஹராஜுதின், ஒன்றியச் செயலா்கள் அரவிந்த் கலித்தோஸ், தீபக் மணிகண்டன், ராஜபாண்டியன் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா். மாவட்ட துணைச் செயலா் பாலகணபதி நன்றி கூறினாா்.
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