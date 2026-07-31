கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
பண்ருட்டி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் த.மணிகண்டன் மற்றும் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கண்டரக்கோட்டை பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, அங்குள்ள தேக்க மரத் தோப்பில் சந்தேகிக்கும் வகையில் இளைஞா் ஒருவா் பைக்குடன் நின்றிருந்தாா்.
போலீஸாா் அந்த இளைஞரிடம் சோதனை நடத்தியதில், 120 கிராம் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரை காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தியதில், கண்டரக்கோட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த அன்பு (21) என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் அவா் மீது வழக்குப் பதிந்து கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா். மேலும், அவரது பைக்கையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
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