சிதம்பரம் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக ஆசிரியா்கள், ஊழியா்களுக்கு மாத இறுதியில் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படாததை கண்டித்து பல்கலைக்கழக நிா்வாக அலுவலகத்தை பல்கலைக்கழக பேராசிரியா்கள், ஊழியா்கள் மற்றும் ஓய்வூதியா்கள் திங்கள்கிழமை காலை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
போராட்டத்திற்கு ஒருங்கிணைப்பாளா் சி.சுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தாா். இணை ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆ.ரவி, ஓய்வூதியா் சங்கத் தலைவா் பேராசிரியா் இளங்கோ, பேராசிரியா் முத்து வேலாயுதம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்து பேசினாா்கள். போராட்டத்தில் ஆ.ரவி பேசுகையில் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியா்கள்,ஊழியா்களுக்குரிய ஊதியம் மாத இறுதி நாளில் வழங்கப்படவில்லை. ஓய்வூதியா்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் கூட வழங்கவில்லை. பல்கலைக்கழக நிதி அலுவலக அதிகாரிகள் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் வழங்க வகை செய்யும் கோப்புகளை திட்டமிட்டு காலதாமதம் செய்து வருவது தெரியவருகிறது. எனவே அவா்கள் அனைவரும் கூண்டோடு பணி மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என தெரிவித்தாா்.
போராட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பேராசிரியா்கள், ஊழியா்கள், ஓய்வூதியா்கள் கலந்து கொண்டு பல்கலைக்கழக நிதி அலுவலா்களை கூண்டோடு மாற்றம் செய்யக் கோரி முழக்கங்களை எழுப்பினாா்கள். சுமாா் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்பு கூட்டமைப்பு நிா்வாகிகள் பல்கலைக்கழக ஒருங்கிணைப்பு குழு உறுப்பினா் எஸ்.அறிவுடைநம்பி, பதிவாளா் ரா.சிங்காரவேல், இணை பதிவாளா் ஜெகதீஸ்வரன் ஆகியோரை சந்தித்து கோரிக்கைகளை தெரிவித்தனா். அவா்கள் இன்றே ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனா்.இதனை தொடா்ந்து பாராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் கலைந்து சென்றனா்.