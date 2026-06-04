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கடலூர்

மொபெட்டில் சென்ற பெண்ணிடம் 9 பவுன் தங்கச் சங்கிலி பறிப்பு

நெய்வேலியில் மொபெட்டில் சென்ற பெண்ணை வழிமறித்து 9 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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கோப்புப்படம்.

Updated On :4 ஜூன் 2026, 3:23 am IST

தினமணி

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலியில் மொபெட்டில் சென்ற பெண்ணை வழிமறித்து 9 பவுன் தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

நெய்வேலி வட்டம் 5 பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அமலோற்பவமேரி (56). இவரது கணவா் அமலோற்பவநாதன் என்எல்சி நிறுவனத்தின் சுரங்கம் 1-இல் பணியாற்றி வருகிறாா்.

அமலோற்பவமேரி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தனது மொபெட்டில் நெய்வேலி வட்டம் 4 பகுதியில் உள்ள தேவாலயத்துக்கு சென்றுவிட்டு மீண்டும் வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்தாா். மாமரத்து பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து ஜவகா் பள்ளி மதில் சுவா் அருகே சென்றபோது, பின் தொடா்ந்து பைக்கில் வந்த மா்ம நபா்கள் இருவா் மோதுவதுபோல சென்று அமலோற்பவமேரி அணிந்திருந்த 9 தங்கச் சங்கிலியை பறித்துச் சென்றனா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், நெய்வேலி நகரிய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா். கடலூா் எஸ்.பி., எஸ்.ஜெயக்குமாா் சம்பவ இடத்தை பாா்வையிட்டு, கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, இந்த சம்பவத்தில் தொடா்புடையவா்களை விரைந்து கைது செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

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