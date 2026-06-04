Dinamani
15 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கைஜூன் 5-இல் தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டம்! கர்நாடக முதல்வரின் செயலராக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் நியமனம்!கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமனம்!சட்டத் துறையின் முதல் பெண் செயலாளராக ப. சுமதி நியமனம்மாணவர்களுக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து! முதல்வரான பிறகு டி.கே. சிவகுமாரின் முதல் உத்தரவுஅணு ஆயுதம் வைத்திருக்கக் கூடாது என்ற நிபந்தனைக்கு ஈரான் ஒப்புதல்: டொனால்ட் டிரம்ப்கையிருப்பு தங்கத்தை விற்கவில்லை: வதந்திகளுக்கு ஆர்பிஐ முற்றுப்புள்ளி!கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு 3 செய்தித் தொடர்பாளர்கள் நியமனம்!
/
கடலூர்

சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வதாக ரூ.11 லட்சம் மோசடி: பெண் கைது

சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வதாகக் கூறி ரூ.11 லட்சம் மோசடி செய்த நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பெண்ணை கடலூா் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

News image

கைது செய்யப்பட்ட பிரியா

Updated On :4 ஜூன் 2026, 3:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்வதாகக் கூறி ரூ.11 லட்சம் மோசடி செய்த நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பெண்ணை கடலூா் போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.

கடலூா் மாவட்டம், வேப்பூா் வட்டம், நல்லூா் அருகேயுள்ள மேமாத்தூா் மதுராவைச் சோ்ந்த பூங்காவனம் (55), மாவட்ட எஸ்.பி.யிடம் அளித்த புகாா் மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:

விவசாய கூலித் தொழிலாளியான எனது மகன் குபேந்திரனுக்கு (25) இரு சிறுநீரகங்களும் பாதிக்கப்பட்டதால், சிறுநீரக மாற்று அறுவைச் சிகிச்சை அவசியம் என மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, உறவினரான சேப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கட்டிமுத்து மூலம் அறிமுகமான நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பிரியா என்பவா், ஈரோட்டில் உள்ள மருத்துவமனையில் அறுவைச் சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு செய்து தருவதாகக் கூறினாா்.

இதற்காக ரூ.26 லட்சத்தை பிரியா பெற்றுக்கொண்ட நிலையில், அறுவைச் சிகிச்சை நடைபெறாததால் எனது மகன் குபேந்திரன் உயிரிழந்தாா். பின்னா், பணத்தை திருப்பித் தருமாறு கேட்டபோது, முழுத் தொகையையும் தர முடியாது என பிரியா தெரிவித்தாா்.

இதையடுத்து, பிரியாவுடன் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையில், அவா் ரூ.15 லட்சமும், கட்டிமுத்து ரூ.3.50 லட்சமும் வழங்க வேண்டும் என முடிவு செய்யப்பட்டது. இதில், கட்டிமுத்து தனது தொகையை முழுமையாக வழங்கிய நிலையில், பிரியா ரூ.4 லட்சம் மட்டும் வழங்கிவிட்டு, மீதமுள்ள ரூ.11 லட்சத்தை வழங்காமல் ஏமாற்றி வருகிறாா். இது தொடா்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுவில் கூறியிருந்தாா்.

இதுகுறித்து கடலூா் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். மாவட்ட குற்றப்பிரிவு டிஎஸ்பி ரகுபதி மேற்பாா்வையில், உதவி ஆய்வாளா் லிடியாசெல்வி விசாரணை மேற்கொண்டு, நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையம் வட்டம், பள்ளிபாளையம் நடராஜா் நகரைச் சோ்ந்த பிரியா (37) நாமக்கல் சென்று செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். பின்னா், அவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

தொடர்புடையது

விவசாயியை ஏமாற்றி இணையவழியில் ரூ.27 லட்சம் மோசடி

விவசாயியை ஏமாற்றி இணையவழியில் ரூ.27 லட்சம் மோசடி

2 சிறுநீரகங்களும் செயலிழந்த சிறுவனுக்கு தாயின் சிறுநீரகத்தை பொருத்தி சாதனை!

2 சிறுநீரகங்களும் செயலிழந்த சிறுவனுக்கு தாயின் சிறுநீரகத்தை பொருத்தி சாதனை!

சிறுவனுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை: ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மருத்துவமனை சாதனை

சிறுவனுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை: ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மருத்துவமனை சாதனை

சிறுநீரக முறைகேடுகள்: தீவிரமடையும் விசாரணை

சிறுநீரக முறைகேடுகள்: தீவிரமடையும் விசாரணை

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!