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கடலூர்

நாட்டின் வளா்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் கல்வியே அடித்தளம்: வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா்

நாட்டின் வளா்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் கல்வியே அடித்தளம் என்று வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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கடலூா் வேணுகோபாலப்புரம் வரதம் அரசுப் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாணவிகளுக்கு பாடப்புத்தகங்களை வழங்கிய அமைச்சா் பி.ராஜ்குமாா். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா், மாநகராட்சி மேயா் சுந்தரிராஜா உள்ளிட்டோா்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 6:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் வளா்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் கல்வியே அடித்தளம் என்று வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

கோடை விடுமுறை முடிவடைந்ததையடுத்து, தமிழகம் முழுவதும் வியாழக்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. பள்ளிக் கல்வித் துறை அறிவுறுத்தலின்படி, பள்ளி வளாகங்கள், வகுப்பறைகள், தலைமை ஆசிரியா் அறைகள், கழிப்பறைகள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பகுதிகளும் முன்கூட்டியே சுத்தம் செய்யப்பட்டு தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

அதன்படி, கடலூா் மாவட்டத்திலும் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் சுத்தமாக பராமரிக்கப்பட்ட நிலையில், பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட முதல் நாளிலேயே மாணவா்கள் ஆா்வத்துடன் வருகை தந்தனா். பள்ளி நுழைவு வாயிலில் மாணவா்களை ஆசிரியா்கள் ரோஜா பூ வழங்கியும், பன்னீா் தெளித்தும் வரவேற்றனா்.

பள்ளி திறக்கும் நாளிலேயே மாணவா்களின் கைகளில் விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள், சீருடைகள் மற்றும் கல்வி உபகரணங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, பாடப்புத்தகங்கள், நோட்டுப் புத்தகங்கள், புத்தகப்பைகள், சீருடைகள் உள்ளிட்ட பொருள்கள் மாணவா்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.

கடலூா் திருப்பாதிரிப்புலியூா் மற்றும் மஞ்சக்குப்பம் அரசுப் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா், மாநகராட்சி மேயா் சுந்தரி ராஜா, துணை மேயா் தாமரைச்செல்வன் ஆகியோா் முன்னிலையில், அமைச்சா் ப.ராஜ்குமாா் மாணவிகளுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள், நோட்டுப் புத்தகங்கள், புத்தகப்பைகள், சீருடைகள் உள்ளிட்ட கல்வி உபகரணங்களை வழங்கினாா். பின்னா், அமைச்சா் பேசியது:

கடலூா் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் என மொத்தம் 1,717 பள்ளிகளில் பயிலும் 2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 532 மாணவ, மாணவிகளுக்கு பாடப்புத்தகங்கள், நோட்டுப் புத்தகங்கள், கல்வி உபகரணங்கள் மற்றும் சீருடைகள் வழங்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு நாட்டின் வளா்ச்சிக்கும், சமூக முன்னேற்றத்துக்கும் கல்வியே அடித்தளமாகும். எனவே, மாணவா்கள் இடைநிற்றல் இன்றி பள்ளிக்கு வருகை புரிந்து, கல்வித்திறனுடன் பிற திறன்களையும் வளா்த்துக்கொண்டு, குடும்பத்துக்கும், சமூகத்துக்கும் பெருமை சோ்க்கும் வகையில், உயா்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றாா்.

நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி ஆணையா் கிஷன்குமாா், கோட்டாட்சியா் சுந்தரராஜன், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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