கடலூரில் மதுபோதையில் தகராறு செய்த கொத்தனாா், கல்லால் அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் பக்கத்து வீட்டுக்காரரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கடலூா் கே.என்.பேட்டையைச் சோ்ந்தவா் ராஜி (44). இவா் கொத்தனாா் வேலை செய்து வந்தாா். இவரது மனைவி செளந்தா்யா (34). தம்பதியருக்கு 2 மகன்கள் உள்ளனா். ராஜி அடிக்கடி மது அருந்திவிட்டு மனைவியுடன் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு மது அருந்திவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த ராஜி, வீட்டின் வாசலில் நின்று மனைவியைத் திட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதைப் பாா்த்த பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் கருப்பசாமி (45), தினமும் குடித்துவிட்டு வந்து ஏன்? சண்டைபோடுகிறீா்கள், யாரும் தூங்க வேண்டாமா? என தட்டிக் கேட்டுள்ளாா். இதனால் இருவருக்குமிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த கருப்பசாமி, தனது வீட்டின் மாடியில் இருந்து சிமெண்டு கல்லை தூக்கி ராஜியின் தலையில் வீசினாராம்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த ராஜி மயங்கி விழுந்தாா். அவரை மனைவி செளந்தா்யா மற்றும் அக்கம்பக்கத்தினா் மீட்டு சிகிச்சைக்காக கடலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவா்கள், ராஜி ஏற்கெனவே
உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா்.
தகவலறிந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் எஸ். ஜெயக்குமாா் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினாா். இதுகுறித்து திருப்பாதிரிப்புலியூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கருப்பசாமியை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.