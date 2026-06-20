அரசு மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்த கோரிக்கை

கடலூா் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாற்றுத்திறனாளிகள் புதுவாழ்வு நலச்சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுதொடா்பாக அரசு தலைமை மருத்துவமனை இணை இயக்குநரிடம் சங்கத்தின் தலைவா் பொன் சண்முகம் வெள்ளிக்கிழமை மனு அளித்தனா். அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
வெளிநோயாளிகள் சீட்டு வழங்கும் இடத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளை நீண்ட நேரம் வரிசையில் நிற்க வைக்காமல் முன்னுரிமை அடிப்படையில் சீட்டு வழங்க வேண்டும் என்றும், அவா்கள் அமா்வதற்காக கூடுதல் நாற்காலி வசதிகள் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
மருத்துவமனையில் பழுதடைந்துள்ள மின் தூக்கியை (லிப்ட்) உடனடியாக சீரமைத்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியோா் சிரமமின்றி மேல்தளங்களுக்கு செல்ல வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறும் வகையில் கூடுதல் சக்கர நாற்காலிகள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். கழிவறைகளில் சாய்வுதளம் மற்றும் கைப்பிடி உள்ளிட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வசதிகளை அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை பெற்றுக் கொண்ட இணை இயக்குனா் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக் கூறியதாக, மாற்றுத்திறனாளிகள் புதுவாழ்வு நலச்சங்கம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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