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கடலூர்

மின்சார வாரிய கள உதவியாளா் தோ்வுக்கு இலவச பயிற்சி

நெல்லிக்குப்பத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிய மின்சார வாரிய கள உதவியாளா் பதவிக்கான இலவச பயிற்சி முகாம்.

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 3:13 am IST

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கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய கள உதவியாளா் பதவிக்கான உடல் தகுதி தோ்விற்கான இலவச பயிற்சி முகாம் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.

தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தொழிலாளா் பொறியாளா் ஐக்கிய சங்கம் மற்றும் நெல்லிக்குப்பம் கல்வி அறக்கட்டளை இணைந்து நடத்தும் இந்த பயிற்சி முகாமை நெல்லிக்குப்பம் நகா்மன்றத் தலைவா் ஜெயந்தி ராதாகிருஷ்ணன் தொடக்கி வைத்தாா். தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தொழிலாளா் பொறியாளா் ஐக்கிய சங்க நிா்வாகியும், பயிற்சி ஒருங்கிணைப்பாளருமான சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா்.

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விருந்தினா்களாக நெல்லிக்குப்பம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் ராஜா, தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தொழிலாளா் பொறியாளா் ஐக்கிய சங்க மாநிலச் செயலா் ரவிச்சந்திரன், கௌரவத் தலைவா் அருள் செல்வன், மாவட்டத் தலைவா் மாயவன் மற்றும் நெல்லிக்குப்பம் கல்வி அறக்கட்டளை தலைவா் ரமேஷ், ஒருங்கிணைப்பாளா் குமரவேல், பொருளாளா் சக்திவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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