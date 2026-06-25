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கடலூர்

புதிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: கடலூா் ஆட்சியா் ஆய்வு

கடலூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள புதிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கான இடங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் புதன்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

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தென்னம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீஅழகு முத்தைய்யனாா் கோயிலில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள புதிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளுக்கான இடங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் புதன்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

கடலூா் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட சேடப்பாளையம், அரிசிபெரியாங்குப்பம், கீழ்அழிஞ்சிபட்டு, தென்னம்பாக்கம், சிங்கிரிக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்படவுள்ள வளா்ச்சித் திட்டங்கள் தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் ஆய்வு செய்தாா்.

முதற்கட்டமாக, சேடப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள பாளையம் ஏரி, அரிசிபெரியாங்குப்பத்தில் அமைந்துள்ள கொண்டங்கி ஏரி மற்றும் கீழ்அழிஞ்சிபட்டு பகுதியில் உள்ள ரெட்டிசாவடி குளம் ஆகிய நீா்நிலைகளை ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.

வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளா்ப்புத் தேவைகளுக்கு நீராதாரங்களை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ஏரிகள் மற்றும் குளங்களை தூா்வாரி, கரைகளை பலப்படுத்தி புனரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்வது குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.

மேலும், நீா்நிலைகள் மேம்பாட்டுப் பணிகளை விரைவாகத் தொடங்கும் வகையில் முன் ஆய்வுப் பணிகளை துரிதப்படுத்தி, திட்ட கோப்புகளை உடனடியாக சமா்ப்பிக்க நீா்வளத் துறை அதிகாரிகளுக்கு அவா் அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, தென்னம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீஅழகு முத்தைய்யனாா் கோயில், சிங்கிரிக்குடியில் உள்ள ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மா் கோயில் ஆகியவற்றை ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா். அங்கு, பக்தா்கள், பொதுமக்களின் வசதிக்காக குடிநீா், மின் விளக்குகள், கழிப்பறைகள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் சாலை வசதிகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மிகத் தலங்களுக்கு வருகை தரும் பக்தா்களின் வசதிகளையும் கருத்தில் கொண்டு தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

இந்த ஆய்வின்போது, திட்ட இயக்குநா்கள், ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள், நீா்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனா்.

கல்விச் சுற்றுலா தொடங்கிவைப்பு: தமிழ்நாடு வனத் துறை மற்றும் பள்ளிக்கல்வித் துறை இணைந்து நடத்தும் அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கான சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடா்பான இரு நாள் கல்விச் சுற்றுலா, அனுபவக் கற்றல் பயணத்தை கடலூா் நகர அரங்கம் முன் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் புதன்கிழமை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

பள்ளிக் கல்வித் துறையின் மூலம் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 அரசுப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 9-ஆம் வகுப்பு மாணவா்கள் 90 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டு, இப்பயணத்தில் பங்கேற்றுள்ளனா். இதில், 45 மாணவிகளும், 45 மாணவா்களும் இடம்பெற்றுள்ளனா்.

ஜூன் 24 மற்றும் 25 ஆகிய இரு நாள்களில் நடைபெறும் இப்பயணத்தின்போது மாணவா்கள் சென்னை வண்டலூரில் உள்ள அறிஞா் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா, கிண்டி தேசியப் பூங்கா, சென்னை பாம்புப் பூங்கா மற்றும் முதலைப் பாதுகாப்பு மையம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களைப் பாா்வையிட உள்ளனா்.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரமேஷ், மாவட்ட வன அலுவலா் எஸ்.குருசாமி, மாவட்ட பசுமைத் தோழா்கள், மாவட்ட நிா்வாக அலுவலா்கள் மற்றும் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.

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