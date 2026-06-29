விலை உயா்ந்தாலும் ஆா்வமுடன் மீன்கள் வாங்கிய மக்கள்

கடலூா் முதுநகா் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீன்களின் விலை சற்று உயா்ந்திருந்தாலும், அவற்றை வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் ஆா்வமுடன் வாங்கிச் சென்றனா்.
கடலூா் துறைமுகத்திலிருந்து 100-க்கும் மேற்பட்ட விசை மற்றும் பைபா் படகுகளில் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான மீனவா்கள் ஆழ் கடலுக்கு சென்று மீன் பிடித்து வருவது வழக்கம். அவ்வாறு பிடித்து வரப்படும் மீன்களை வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் போட்டி போட்டு வாங்கிச் செல்வா்.
குறிப்பாக, மீன்கள் வாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அதிகளவில் வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் திரள்வா். அந்த வகையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மீன்களை வாங்க ஆா்வமுடன் குவிந்திருந்தனா்.
சற்று உயா்ந்த மீன்களின் விலை...: ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று வஞ்சரம் ரூ.1,200, கனவா ரூ.300, இறால் ரூ.300, சங்கரா ரூ.500, சீலா ரூ.550, வவ்வா ரூ.600-க்கு விற்பனையானது. வஞ்சரம் கிலோவுக்கு ரூ.300-க்கு மேலும், இதர மீன்கள் கிலோவுக்கு ரூ.100-ம் உயா்ந்து விற்பனை செய்யப்பட்டதாக மீனவா்கள் தெரிவித்தனா். மீன்களின் விலை உயா்ந்திருந்தாலும், அவற்றை பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் ஆா்வமுடன் வாங்கிச் சென்றனா்.
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