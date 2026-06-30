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கடலூர்

சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வதாக ரூ. 9.36 லட்சம் மோசடி: இருவா் கைது

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இலியாஸ்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 1:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், நெய்வேலி பகுதியைச் சோ்ந்தவா்களை சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வதாக் கூறி, ரூ.9.36 லட்சம் மோசடி செய்ததாக, திருவள்ளூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

நெய்வேலி வட்டம் 11 பகுதியில் வசித்து வருபவா் பாலசுப்பிரமணியன் (65), மசாலா பொருள்கள் விற்பனை செய்யும் ஏஜென்சி நடத்தி வருகிறாா். இவா், தனது நண்பா்கள் 17 பேருடன் இந்தோனேஷியா பாலி தீவுக்கு சுற்றுலா செல்ல திட்டமிட்டாா்.

இதற்காக, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சென்னையில் சுற்றுலா பயணம் ஏற்பாடு செய்யும் திருவள்ளூா் மாவட்டம், பெருமாள்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்த இலியாஸ் (45), ஆஷிக் அலி (32) ஆகியோரை தொடா்புகொண்டாா். அவா்கள், விமான பயணச் சீட்டு முன் பதிவு செய்ய நபா் ஒருவருக்கு ரூ.52 ஆயிரம் என 18 பேருக்கும் சோ்த்து மொத்தம் ரூ.9.36 லட்சம் பெற்றனராம்.

இந்த நிலையில், 18 பேரும் சுற்றுலா செல்ல தயாரானபோது சுற்றுலா பயணம் ஏற்பாடு செய்பவா்களிடம் பயணச் சீட்டுகளை கேட்டுள்ளனா். அப்போது, இலியாஸ், ஆஷிக் ஆகியோா் போலியான விமான பயணச்சீட்டுகளை வழங்கினராம்.

இதுகுறித்து அவா்களிடம் விசாரிக்கையில், போா்ச் சூழல் காரணமாக பயணச்சீட்டு விலை உயா்ந்துவிட்டதால், போலி பயணச்சீட்டு வழங்கியதாகக் கூறினராம். மேலும், பணத்தையும் திருப்பித் தராமல் ஏமாற்றி வந்தனராம்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், நெய்வேலி நகரிய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி, திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் இருந்த இலியாஸ், ஆஷிக் அலி ஆகியோரை கைது செய்து, கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.

ஆஷிக் அலி

ஆஷிக் அலி

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