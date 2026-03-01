Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
கடலூர்

ஹிந்தி எழுத்துகள் அழிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட முயற்சி: 14 போ் கைது

News image
சிதம்பரம் ரயில் நிலைய பெயா்ப் பலகையில் உள்ள ஹிந்தி எழுத்துகளை அழிக்கும் போராட்டத்துக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊா்வலமாக வந்த மே 17 இயக்கத்தினரை தடுத்து நிறுத்திய போலீஸாா்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 7:07 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், சிதம்பரம் ரயில் நிலைய பெயா்ப் பலகையில் ஹிந்தி எழுத்துகளை அழிக்கும் போராட்டத்துக்காக ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊா்வலமாக வந்த மே 17 இயக்கத்தினா் 14 பேரை போலீஸாா் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்தனா்.

1965-ஆம் ஆண்டு மொழிப்போரில் கொல்லப்பட்ட அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக மாணவரான மொழிப்போா் தியாகி ராஜேந்திரனுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தும் வகையில், மே 17 இயக்கத்தினா் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் பிரவீன்குமாா் தலைமையில், சிதம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள பெயா்ப் பலகையில் உள்ள ஹிந்தி எழுத்துகளை அழிக்கும் போராட்டம் நடத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நண்பகல் 12 மணிக்கு ஊா்வலமாக ரயில் நிலையத்துக்கு வந்தனா்.

அப்போது, ரயில் நிலைய முகப்பில் சிதம்பரம் டிஎஸ்பி பிரதீப், காவல் ஆய்வாளா் சிவானந்தம் மற்றும் ரயில்வே போலீஸாா் அவா்களை தடுத்து நிறுத்தி, 14 பேரையும் கைது செய்து சிதம்பரம் இளமையாக்கினாா் கோயில் தெருவில் உள்ள தனியாா் மண்டபத்தில் தங்க வைத்து மாலையில் விடுவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

கடற்படையில் இணைந்தது 'ஐஎன்எஸ் அஞ்சதீப்' போர்க் கப்பல்

கடற்படையில் இணைந்தது 'ஐஎன்எஸ் அஞ்சதீப்' போர்க் கப்பல்

எழும்பூா் நிலைய பராமரிப்புப் பணி: புறநகர் ரயில்கள் தாமதத்தால் பயணிகள் பாதிப்பு

எழும்பூா் நிலைய பராமரிப்புப் பணி: புறநகர் ரயில்கள் தாமதத்தால் பயணிகள் பாதிப்பு

காரைக்கால் ரயில் நிலையத்தில் கோட்ட மேலாளா் ஆய்வு

காரைக்கால் ரயில் நிலையத்தில் கோட்ட மேலாளா் ஆய்வு

எழும்பூா் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டுப் பணியால் புறநகா் மின்சார ரயில்கள் சேவை குறைப்பு!

எழும்பூா் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டுப் பணியால் புறநகா் மின்சார ரயில்கள் சேவை குறைப்பு!

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு