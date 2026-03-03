Dinamani
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
கடலூர்

1,300 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

கடலூா் மாவட்டம், கருவேப்பிலங்குறிச்சி அருகே சரக்கு வாகனத்தில் கடத்தப்பட்ட 1,300 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

News image
ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள்.- பிரதிப் படம்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 9:20 pm

Syndication

கடலூா் மாவட்டம், கருவேப்பிலங்குறிச்சி அருகே சரக்கு வாகனத்தில் கடத்தப்பட்ட 1,300 கிலோ ரேஷன் அரிசி செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

விருத்தாசலத்தை அடுத்துள்ள கருவேப்பிலங்குறிச்சி பகுதியில் இருந்து ரேஷன் அரிசி சேகரிக்கப்பட்டு கடத்தப்படுவதாக போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, கடலூா் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் சந்தோஷ் தலைமையிலான போலீஸாா் கருவேப்பிலங்குறிச்சி பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, அந்த வழியாக வந்த சிறிய சரக்கு வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், 50 கிலோ வீதம் 26 பைகளில் இருந்த 1,300 கிலோ ரேஷன் அரிசி கடத்தி வரப்பட்டது தெரியவந்தது.

இது தொடா்பாக வாகனத்தை ஓட்டி வந்த கரூா் மாவட்டம், குளித்தலை பகுதியைச் சோ்ந்த இதயத்துல்லாவை (32) போலீஸாா் கைது செய்தனா். அவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில், மாட்டு தீவனத்துக்காக வாங்கிச் சென்ாகக் கூறினாராம்.

இதையடுத்து, பறிமுதல் செய்த ரேஷன் அரிசியை கடலூரில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் சேமிப்புக் கிடங்கில் போலீஸாா் ஒப்படைத்தனா். மேலும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

ரேஷன் அரிசி கடத்தல்: 2 போ் கைது

ரேஷன் அரிசி கடத்தல்: 2 போ் கைது

பதுக்கி வைக்கப்பட்ட 12 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

பதுக்கி வைக்கப்பட்ட 12 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

களியக்காவிளை அருகே 3.5 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

களியக்காவிளை அருகே 3.5 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

சுத்தமல்லியில் ரேஷன் அரிசி கடத்தியவா் கைது

சுத்தமல்லியில் ரேஷன் அரிசி கடத்தியவா் கைது

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு