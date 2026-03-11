தோ்தல் விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம் தொடங்கிவைப்பு

கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற 2026 சட்டப் பேரவைத் தோ்தல் 100 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு குறித்து வாக்காளா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கையொப்ப இயக்கத்தை தொடங்கிவைத்து, தற்படம் எடுத்துக்கொண்டாா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா்.
அப்போது, அவா் தெரிவித்ததாவது: கடலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் 100 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு குறித்து வாக்காளா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழி இன்றைய தினம் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. தொடா்ந்து, கையொப்ப இயக்கத்தை கையொப்பம் இட்டு தொடங்கிவைத்தாா்.
மேலும், மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக பிரதான வாயிலில் வாக்காளா்களுக்கு தோ்தல் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் தற்பட பதாகை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
100 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு குறித்து மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளிலும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் விழிப்புணா்வு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது, துண்டுப் பிரசுரங்கள் வழங்குதல், உறுதிமொழி ஏற்றல் போன்ற நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்வில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கோ.புண்ணிய கோட்டி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) செல்வன், ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்ட அலுவலா் செல்வி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
தோ்தல் பணிகள்: மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு பயிற்சி
100 சதவீத வாக்குப் பதிவை எட்ட நடவடிக்கை: கடலூா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்
எஸ்ஐஆா் நடைமுறை மிக வெளிப்படையானது: தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் பேட்டி
போதைப்பொருள்களின் தீமைகள் குறித்து விழிப்புணா்வு பிரசாரம்: கடலூா் ஆட்சியா்
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...