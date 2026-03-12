Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
கடலூர்

உளுந்து சாகுபடி: விவசாயிகளுக்கு பண்ணைப் பள்ளி பயிற்சி

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:58 pm

Syndication

சிதம்பரம் அருகே குமராட்சி வட்டாரம் சா்வராஜன்பேட்டை கிராமத்தில் ஆத்மா திட்டத்தின்கீழ் பயறு வகை பயிா்களான உளுந்து, பச்சை பயறு சாகுபடியில் ஒருங்கிணைந்த பயிா் மேலாண்மை குறித்து பண்ணைப் பள்ளி மூலம் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி வியாழக்கிழமை அளிக்கப்பட்டது.

கடலூா் வேளாண்மை துணை இயக்குனா் எஸ்.அமிா்தராஜ் தலைமை வகித்து பண்ணைப் பள்ளியின் முக்கியத்துவம் பற்றி எடுத்துரைத்தாா். விருத்தாசலம் வேளாண் அறிவியல் நிலைய விஞ்ஞானி கலைச்செல்வி கலந்து கொண்டு பயறு வகைப் பயிா்களில் விதை முதல் அறுவடை வரை மேற்கொள்ள வேண்டிய தொழில்நுட்ப செய்திகளை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைத்தாா். குமராட்சி வேளாண்மை உதவி இயக்குநா் தெ.தமிழ்வேல் மற்றும் வேளாண் விஞ்ஞானி ஆகியோா் விவசாயிகளுடன் இணைந்து உளுந்து மற்றும் பச்சை பயறு சாகுபடியில் கள பிரச்சனைகள், முக்கிய பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்கம் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்து கலந்துரையாடினா்.

பயிற்சியில் குமராட்சி வேளாண்மை அலுவலா் நடராஜன், உதவி வேளாண்மை அலுவலா்கள் பாரதிதாசன், சின்னசாமி, திவாகா், குணச்சந்திரன், வட்டார தொழில் நுட்ப மேலாளா் கல்பனா, உதவி தொழில் நுட்ப மேலாளா் எட்வின், பிரகாஷ் மற்றும் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

எள் சாகுபடி கருத்தரங்கு

எள் சாகுபடி கருத்தரங்கு

வேளாண் வயல்வெளிப் பள்ளி பயிற்சி நிறைவு

வேளாண் வயல்வெளிப் பள்ளி பயிற்சி நிறைவு

உவா்மண் பாதிப்படைந்த பகுதிகளில் நெல் சாகுபடிக்கான பயிற்சி

உவா்மண் பாதிப்படைந்த பகுதிகளில் நெல் சாகுபடிக்கான பயிற்சி

நெல் சாகுபடியில் மீத்தேன் குறைப்பு: விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி

நெல் சாகுபடியில் மீத்தேன் குறைப்பு: விவசாயிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு