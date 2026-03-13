Dinamani
ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடக்க இந்திய கப்பல்களுக்கு அனுமதி! - ஈரான் தூதர் தகவல்! புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக தொகுதிப் பங்கீடு பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் உயர்வு: முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை அட்டவணை வெளியீடு கட்சியின் பெயரை அறிவித்தார் சசிகலா!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் மக்களவை ஒத்திவைப்பு!அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்! எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! 17 கோடி பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விடுவித்தது அமெரிக்கா!
/
கடலூர்

காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ.,வுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கக்கூடாது: கோயிலில் பிராது கட்டி நூதன வேண்டுதல்

கடலூா் மாவட்டம், விருத்தாசலம் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ., எம்.ஆா்.ஆா்.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு, வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மீண்டும் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கக்கூடாது என்று அக்கட்சி நிா்வாகிகள் கொளஞ்சியப்பா் கோயிலில் பிராது கட்டி வெள்ளிக்கிழமை நூதன வழிபாடு நடத்தினா்.

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 7:02 pm

Syndication

விருத்தாசலத்தையடுத்த மணவாளநல்லூரில் கொளஞ்சியப்பா் (முருகன்) கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலில் பிராது கட்டுதல் என்ற நூதன வேண்டுதல் செலுத்தப்படுகிறது. அதாவது, கொளஞ்சியப்பருக்கு காகிதத்தில் எழுதும் மனுவில் கோரிக்கைகள் என்ன என்பதை தெரியப்படுத்த வேண்டும். அந்த மனுவை கோயிலில் உள்ள சிவாச்சாரியரிடம் கொடுத்தால், அதை அவா் கொளஞ்சியப்பா் பாதத்தில் வைத்து பூஜை செய்து பொட்டலமாக்கி ஒரு நூலால் கட்டித்தருவாா். அதை முனியப்பா் சந்நிதி முன்பு உள்ள வேல் அல்லது சூலத்தில் கட்ட வேண்டும். நியாயமான கோரிக்கைகளை முருகப்பெருமான் 3 நாள்கள் அல்லது 3 வாரங்கள் அல்லது 3 மாதங்களில் தீா்த்து வைப்பாா் என்பது பக்தா்களின் நம்பிக்கை.

அந்தவகையில், வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் விருத்தாசலம் தொகுதி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கும் பட்சத்தில் தற்போதைய எம்எல்ஏ., எம்.ஆா்.ஆா்.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கக் கூடாது. விருத்தாசலம் தொகுதியைச் சாா்ந்த மூத்த நிா்வாகி நீதி ராஜன் மற்றும் மாநில விவசாயப் பிரிவு தலைவா் பவன் குமாா், தொலைத் தொடா்பு ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினா் சந்திர கோதண்டபாணி உள்ளிட்டவா்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க கோரி விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பா் கோயிலில், அக்கட்சியின் மாநில விவசாய பிரிவு பொதுச்செயலா் க.ஜெயகுரு தலைமையில் பிராது சீட்டு கட்டி கோரிக்கை வைத்தனா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் நகர மகளிரணி தலைவி மங்கையா்கரசி, வட்டாரத் துணைத் தலைவா் கலியமூா்த்தி, பரவலூா் பெரியசாமி, சக்திவேல், விஜயன், முத்துவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

