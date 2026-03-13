Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
கடலூர்

21 நாள்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு: தமிழ்நாடு பெட்ரோலிய விற்பனையாளா் சங்கத் தலைவா்

பெட்ரோல், டீசல் 21 நாள்களுக்கு போதுமானஅளவு கையிருப்பு உள்ளது: தமிழ்நாடு பெட்ரோலிய விற்பனையாளா் சங்கத் தலைவா் கே.பி.முரளி

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 12:01 am

Syndication

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை மேலும் 21 நாள்களுக்கு போதுமான அளவு பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு உள்ளது என்று, தமிழ்நாடு பெட்ரோலிய விற்பனையாளா்கள் சங்க மாநிலத் தலைவா் கே.பி.முரளி கூறினாா்.

மேற்காசிய போா் காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் வணிக பயன்பாட்டிற்கான எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை தொடா்ந்து பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதால், பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்புவது மட்டுமல்லாமல், கேன்களிலும், தண்ணீா் புட்டிகளிலும் வாங்கி செல்கின்றனா். கடலூா் மாவட்டத்தில் பல இடங்களிலும் வியாழக்கிழமையும் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் வாகன உரிமையாளா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பெட்ரோல், டீசல் வாங்கிச் சென்றனா்.

நெருக்கடி ஏற்படுத்த வேண்டாம்:

இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு பெட்ரோலிய விற்பனையாளா்கள் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் கே.பி.முரளி, கடலூரில் செய்தியாளா்களிடம் பேசியதாவது:

சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு என்ற செய்தி பரவி வருகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் நீண்ட வரிசையில் நின்று பெட்ரோல், டீசல் வாங்குவதாக தகவல் வந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 7,000 பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை நிலையங்கள் (பெட்ரோல் பங்குகள்) உள்ளன. அவைகளுக்கு தேவையான பெட்ரோல், டீசலை, எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விநியோகம் செய்து வருகின்றன. தட்டுப்பாடு என்ற காரணத்தினால் பெட்ரோலை கேனில் வாங்கி வைப்பது அபாயகரமானது. தேவைக்கு மீறி வாங்குவதால் செயற்கை பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தி, நெருக்கடியை ஏற்படுத்த வேண்டாம்.

போா் காரணமாக மற்ற நாடுகளில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்ந்துள்ளது. ஆனால், மத்திய அரசு இதற்கான விலையை உயா்த்த போவதில்லை என அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில், மக்கள் ஒத்துழைப்பு தேவை. மத்திய அரசு 90 நாள்களுக்கு தேவையான பெட்ரோல், டீசல், கையிருப்பு உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களுக்கு 14 மையங்களில் இருந்து பெட்ரோல், டீசல் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த மையங்களில் 21 நாட்களுக்கு தேவையான பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு உள்ளது. எனவே, மக்கள் சராசரி நாளைப் போலவே வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பிக் கொள்ளலாம் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

பெட்ரோல் பங்குகளில் குவிந்த வாகன ஓட்டிகளால் பரபரப்பு

பெட்ரோல் பங்குகளில் குவிந்த வாகன ஓட்டிகளால் பரபரப்பு

பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு வதந்தி! நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் மக்கள்! உண்மை என்ன?

பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு வதந்தி! நீண்ட வரிசையில் நிற்கும் மக்கள்! உண்மை என்ன?

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு வதந்தி: சென்னையில் பெட்ரோல் நிலையங்களில் குவிந்த வாகன ஓட்டிகள்!

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு வதந்தி: சென்னையில் பெட்ரோல் நிலையங்களில் குவிந்த வாகன ஓட்டிகள்!

தஞ்சாவூரில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு: பெட்ரோல் பங்குகளில் குவிந்த வாகன ஓட்டிகள்!

தஞ்சாவூரில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு: பெட்ரோல் பங்குகளில் குவிந்த வாகன ஓட்டிகள்!

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு