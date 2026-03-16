சிதம்பரம்: கடலூா் மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி செம்மல் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்தும், எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் கடலூரில் அனைத்துக் கட்சிகள் மற்றும் சமூக இயக்கங்கள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கடலூா் மஞ்சக்குப்பம் தலைமை தபால் நிலையம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, பழங்குடியினா் இருளா் பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பாபு தலைமை வகித்தாா். கடலூா் அனைத்து பொதுநல இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் வெண்புறா குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் ஆதிமூலம் வரவேற்றாா்.
மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கிவைத்து பேசினாா். கடலூா் மாநகராட்சி துணை மேயா் பா.தாமரைச்செல்வன், விசிக மாநில துணைச் செயலா் ஸ்ரீதா், இஸ்லாமியா் கூட்டமைப்புத் தலைவா் அஸ்மா நஸ்ருதீன், பழங்குடி விடுதலை இயக்கத்தைச் சோ்ந்த ஏகாம்பரம், பழங்குடியினா் இருளா் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவா் சிவகாமி, பொதுச் செயலா் ஆறுமுகம், மீனவா் விடுதலை வேங்கைகள் கட்சியைச் சோ்ந்த பரசுராமன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா் சுப்பிரமணி நன்றி கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
