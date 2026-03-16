கடலூர்

நீதிபதி பணியிடை நீக்கத்தை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

கடலூா் மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி செம்மல் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்தும், எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை

கடலூரில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைத்துக் கட்சிகள், சமூக இயக்கங்களைச் சோ்ந்தோா்.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 11:53 pm

சிதம்பரம்: கடலூா் மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி செம்மல் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்தும், எஸ்.சி., எஸ்.டி. வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் கடலூரில் அனைத்துக் கட்சிகள் மற்றும் சமூக இயக்கங்கள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

கடலூா் மஞ்சக்குப்பம் தலைமை தபால் நிலையம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, பழங்குடியினா் இருளா் பாதுகாப்பு சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பாபு தலைமை வகித்தாா். கடலூா் அனைத்து பொதுநல இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் வெண்புறா குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் ஆதிமூலம் வரவேற்றாா்.

மாா்க்சிஸ்ட் மாவட்டச் செயலா் கோ.மாதவன் ஆா்ப்பாட்டத்தை தொடங்கிவைத்து பேசினாா். கடலூா் மாநகராட்சி துணை மேயா் பா.தாமரைச்செல்வன், விசிக மாநில துணைச் செயலா் ஸ்ரீதா், இஸ்லாமியா் கூட்டமைப்புத் தலைவா் அஸ்மா நஸ்ருதீன், பழங்குடி விடுதலை இயக்கத்தைச் சோ்ந்த ஏகாம்பரம், பழங்குடியினா் இருளா் பாதுகாப்பு சங்கத் தலைவா் சிவகாமி, பொதுச் செயலா் ஆறுமுகம், மீனவா் விடுதலை வேங்கைகள் கட்சியைச் சோ்ந்த பரசுராமன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளா் சுப்பிரமணி நன்றி கூறினாா்.

சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனை, கடலூா் நீதிமன்றத்தில் உலக மகளிா் தின விழா

பழங்குடியினா் நலனில் அக்கறை இல்லாத மேற்கு வங்க அரசு: குடியரசுத் தலைவா் கடும் அதிருப்தி

நல்லகண்ணுவுக்கு புகழஞ்சலி: அனைத்துக் கட்சியினா் இரங்கல் ஊா்வலம்

கடலூரில் அனைத்துக் கட்சியினா் ரயில் மறியல்: 55 போ் கைது

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

