Dinamani
பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 7,499 தற்காலிக பணியிடங்கள் நிரந்தரம்: அரசாணை வெளியீடுஎல்பிஜி நெருக்கடி: குழாய் எரிவாயு திட்டங்களுக்கு விரைந்து ஒப்புதல் -மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் பாரத் டாக்ஸி தளத்தில் 21.34 லட்சம் போ் பதிவு: அமித் ஷா 2033-க்குள் அனைவருக்கும் மருத்துவக் காப்பீடு: நாடாளுமன்றத்தில் நிா்மலா சீதாராமன் தகவல்தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம்: மாநிலங்களுக்கு ரூ.81,500 கோடி விடுவிப்பு- மத்திய அரசு 2025-இல் 41.41 லட்சம் போலி குடும்ப அட்டைகள் நீக்கம்: மத்திய அரசுமாநிலங்களவையில் பலத்தை அதிகரிக்க பாஜகவுக்கு கைகொடுத்த வியூகம்!
/
கடலூர்

பண்ருட்டி அருகே கி.பி. 10, 13-ஆம் நூற்றாண்டு சுடுமண் பொம்மைகள் கண்டெடுப்பு!

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே கி.பி. 10, 13-ஆம் நூற்றாண்டு சுடுமண் பொம்மைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.

News image
பண்ருட்டி அருகே கண்டெடுக்கப்பட்ட பழங்கால சுடுமண் பொம்மைகள்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:26 pm

Syndication

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே கி.பி. 10, 13-ஆம் நூற்றாண்டு சுடுமண் பொம்மைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.

பண்ருட்டி அருகே உள்ள அக்கடவல்லி, கண்டரக்கோட்டை பகுதிகளில் தென்பெண்ணை ஆற்றில் தொல்லியல் ஆய்வாளா் இம்மானுவேல் மற்றும் விழுப்புரம் அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவா்கள் வெற்றிவேல், சாமுவேல், மதகடிப்பட்டு சட்டக் கல்லூரி மாணவா் சரவணன், முனைவா் பட்ட ஆய்வாளா் ராகுல் ஆகியோா் மேற்பரப்பு களஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, பூமியின் மேற்பரப்பில் பழங்காலத்தை சோ்ந்த சுடுமண் ஆண் உருவ பொம்மை மற்றும் தேய்ந்த நிலையில் உள்ள பெண் உருவ பொம்மைகளை கண்டறிந்தனா்.

இதுகுறித்து தொல்லியல் ஆய்வாளா் இம்மானுவேல் கூறியதாவது: கண்டரக்கோட்டை தென்பெண்ணை ஆற்றில் கண்டெடுத்த ஆண் உருவ சுடுமண் பொம்மை தலையின் உயரம் 12 செ.மீ., இந்த பொம்மையின் தலையில் தலைப்பாகை உள்ளது. சிரித்த முகத்துடன் உள்ள ஆண் உருவ பொம்மையின் தலைக்கு கீழ் உள்ள பகுதிகள் உடைந்து தலைப்பகுதி மட்டுமே கிடைத்துள்ளது.

அக்கடவல்லி தென்பெண்ணை ஆற்றில் கண்டெடுத்த பெண் உருவ சுடுமண் பொம்மையின் உயரம் 16.5 செ.மீ. இந்த பொம்மை முற்றிலும் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. தென்பெண்ணை ஆற்றில் மேற்பரப்பு களஆய்வில் ஏற்கெனவே 10-க்கும் மேற்பட்ட சுடுமண் பொம்மைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், தென்பெண்ணை கரையோர பகுதிகளில் வாழ்ந்த பழங்கால மக்களின் கலைத்தன்மையை அறிய முடிகிறது.

தற்போது கண்டெடுக்கப்பட்ட சுடுமண் பொம்மைகளின் காலம் கி.பி. (பொ.ஆ) 10 மற்றும் 13-ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்ததாக இருக்கலாம் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

கொடுமுடியில் கே.பி. சுந்தராம்பாள் உருவச்சிலை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா்

கொடுமுடியில் கே.பி. சுந்தராம்பாள் உருவச்சிலை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்துவைத்தாா்

செய்திகள் உடனுக்குடன்! சோதனைப் பக்கம்!

பழனியில் கண்டறியப்பட்ட ராமநாதபுரம் சமஸ்தான செப்பேடு

ஒசூா் அருகே தென்பெண்ணை ஆற்றில் சிக்கி தவித்த மூதாட்டி: மீட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய்க்கு ரஜினி ஸ்டைலில் பதிலடி | TVK Vijay | Rajini | Aadhav Arjuna

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு